《桃園》特殊生疑遭霸凌 議員促組專責單位

桃園市議員凌濤（右）總質詢時，建議教育局長劉仲成（左）成立霸凌專案小組及「接住專線」。（擷取自議會直播畫面）

2024/06/04 05:30

小六生遭師當眾辱罵、拍桌 學生、家長不敢舉發

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市校園霸凌案件層出不窮，議員凌濤昨天進行市政總質詢時揭露，桃園北區某國小有教師疑似對特殊生霸凌，家長及學生一開始還不敢通報，建議教育局成立霸凌專案小組及「接住專線」。教育局長劉仲成答詢，該案正調查處理中，目前教育局校安室有校安中心，會在功能及任務上依建議局部調整；市長張善政也允諾會在功能上擴增，包括設置專線等。

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教局調查中 允局部調整校安室功能

凌濤指出，桃園市近來發生包括高中女學生霸凌影片流傳、小六女童遭霸凌三週投訴無門等，質疑現階段通報及整體納管機制有問題，何以許多霸凌案件直到網路出現短影音才被發現？尤其許多孩子受到社會、經濟、家庭及心理等因素影響，遇到霸凌根本不敢通報，擔心檢舉會遭報復或對外界處理沒有信心，只能選擇一再隱忍。

劉仲成表示，學校發生意外或行為偏差、霸凌等事件，只要「疑似」，都要求學校必須通報，再由校安室逐案列管並上傳教育部系統，目前桃園市的管考是九十七％案件都有結案。

議員籲成立即時應變小組及「接住專線 」

但凌濤質疑，管考之外仍有許多未曝光案件，近來就有人透過他的臉書檢舉，某國小六年級特殊生不時遭老師當眾辱罵「騙人」，或是拍桌導致懼怕上學，但此案學生及家長都不敢舉發，也未列入教育局管考案件，家長甚至擔心若相關單位知情後，孩子恐難再待在學校。

凌濤建議市府應成立專責處理校園霸凌事件單位，也就是校園暴力即時應變小組，由教育局偕同婦幼局、警察局等專業單位協調事發學校共同處理，未來孩子只要遇到霸凌事件，只要撥打「接住專線」，就可以被接住。

教育局說明，此案為小六特殊生疑似遭導師以言語及行為霸凌，學校知悉後即進行校安通報，並於三日內召開防制校園霸凌因應小組會議，決議本案疑似師對生霸凌事件，應依教育部今年四月修正生效的高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法辦理，學校也已召開校事會議決議受理，正依法調查處理中。

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