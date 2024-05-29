林明佐內鬼案 再押博弈總裁及前記者5人

前記者史鎮康就是二○○七年轟動一時的「周政保亮槍嗆聲錄影」的拍攝人。 （資料照）

2024/05/29 05:30

前記者史鎮康是轟動一時「周政保亮槍嗆聲錄影」拍攝人

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署本月廿三日發動第三波搜索，拘提據傳身價不菲、疑為博弈集團總裁陳政谷，以及前記者史鎮康等共犯或幹部共五人，以涉嫌觸犯組織犯罪條例等罪嫌重大，又有逃亡與串證等疑慮聲請羈押禁見獲准，包含林明佐在內，此案已羈押禁見七人。

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這五人中，史鎮康就是二○○七年轟動一時的「周政保亮槍嗆聲錄影」的拍攝人，判決書指出，二○○六年間，周政保與同夥涉嫌違反組織犯罪防制條例，周政保與大哥郭平輝卻交保，另一大哥劉瑞榮懷疑是周告密而起嫌隙，周政保遂仿效槍擊要犯薛球，拍攝拉空氣槍槍機上膛的錄影帶恐嚇對方，二○○七年三月找時任TVBS駐南投縣記者史鎮康拍攝影片。這支錄影除交給警方，TVBS晚間也以獨家爆料新聞播出，創下極高收視率，真相爆發後，史被撤職，台中地方法院依幫助恐嚇罪，判處二人各五月徒刑，得易科罰金，周政保則依恐嚇罪判刑一年十月。

中檢偵辦林明佐一案，本月二日搜索林宅並查扣逾二千萬元來源不明財產，三日以涉嫌貪污等六項為罪名聲請羈押獲准，七日、八日發動第二波行動，搜索拘提劉姓主嫌等八人，劉男依涉嫌觸犯組織犯罪防制條例、洗錢罪、賭博罪，且有逃亡或串證等疑慮，聲請羈押禁見獲准。

本月廿三日，中檢又針對博弈集團發動第三波搜索，傳喚拘提陳政谷與史鎮康等五人，外傳資產雄厚的陳男，是博弈集團的「金主」或總裁，史則是陳宛如左右手的得力下屬，不過，中檢昨天並未證實，僅強調兩人都是涉嫌組織犯罪條例、洗錢與賭博等罪的主嫌共犯，且有逃亡及串證、滅證等疑慮，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

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