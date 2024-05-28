竹市晴空匯惡火》2勇消氧氣耗盡 面罩燻黑佈滿焦油

新竹晴空匯大樓火警，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫深入火場協助住戶疏散，不幸殉職。（新竹市消防局提供） 2名殉職消防員頭盔、消防衣，都佈滿焦油被燻黑。（新竹市消防局提供） 新竹市消防局臉書粉專以慟字表達哀悼。（取自新竹市消防局粉專）

2024/05/28 05:30

兩人體內都含毒氣、戴奧辛及焦油 一氧化碳中毒

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市慈雲路廿八層樓的高樓層新住宅火警，造成金山消防分隊李詠真及周立鑫兩名消防人員因氧氣瓶氧氣耗盡殉職，兩人執行火場搜救時，揹著氧氣瓶上到八樓，疑因濃煙及空間迷失及氧氣瓶氧氣耗盡而拔掉面罩，喊兩次MAYDAY後，緊急救援小組在二到三樓的樓梯間發現兩人，但兩人因面罩佈滿焦油且被燻黑，已失去生命意識。

請繼續往下閱讀...

初判兩人因呼吸性休克亡

新竹地檢署相驗，初判兩消防員死因是吸入大量濃煙導致一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡，後續由檢察官繼續調查，查明有無人員涉及刑事責任。

新竹市消防局長李世恭表示，這起高樓層的住宅火警是在前晚十點五十五分獲報，是起地下室電纜線燃燒的住宅火警，消防員趕抵現場後，很快控制火勢，但因有濃煙加上停電，電梯無法使用，且聽到有人受困電梯，於是派五組共十名消防人員揹氧氣瓶入火場搜救，廿分鐘後，聽到有同仁發出MAYDAY呼救，最後在二到三樓的樓梯間接觸兩名消防員。

李世恭說，因電纜線燃燒，會產生毒性氣體，研判兩人最後是因空間迷失及濃煙密佈，把佈滿焦油且無法呼吸的面罩拔掉，兩人送醫後體內都含毒氣體、戴奧辛及焦油。

電纜線燃燒 會產生毒氣

李世恭說，每個救災人員所揹氧氣瓶的壓力都在兩百五十BAR以上，且可使用廿到廿五分鐘，但因現場沒有緊急升降梯，同仁揹氧氣瓶爬到八樓開始搜索，可能氣瓶比平常使用的速度更快，同仁喊兩次MAYDAY，氣瓶已洩壓降到五十五BAR，加上面罩都是焦油及疑因濃煙造成空間迷航失去意識。

李世恭強調，兩人所揹的氧氣瓶一般可使用廿分到廿五分鐘，爬到八樓救援沒問題。

消防局根據兩名勇消殉職的位置判斷，兩人倒臥的位置是在晴空匯D1棟的二樓及三樓樓梯間，李詠真的位置接近三樓，兩人約差距三個梯間距離，周立鑫倒臥在二樓半梯間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法