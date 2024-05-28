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竹市晴空匯惡火》比照先進國家標準／消防署︰超高樓層火警 可仰賴建築啟動救災

部分住戶也從樓梯在引導下進行疏散。 （新竹市府提供）

部分住戶也從樓梯在引導下進行疏散。 （新竹市府提供）

2024/05/28 05:30

〔記者陸運鋒、吳仁捷／綜合報導〕新竹市廿八層的晴空匯大樓火警，造成兩名消防員殉職。對此，資深消防帶隊官強調，依內政部建築技術規則，國內十樓以上建築物均設有灑水頭等自動消防設備，而雲梯車升梯有風速、障礙物等限制，高樓層火警不完全仰賴雲梯車，且比照先進國家標準，火災時均能仰賴建築自身啟動消防設備救災，讓住戶、消防員都能安全避難逃生、搜救。

消防署表示，高樓層是指高度在五十公尺或十六層樓以上建築物，因此在火災搶救及人員逃生比一般建築物困難，而目前全台最高為七十公尺的曲折式雲梯消防車，新竹市最高的雲梯消防車則為五十二公尺。

退休消防官指出，新竹市建案火警應是住戶逃生救災、防火區劃遭破壞，導致致命火煙形成「煙囪效應」上竄，高溫煙流更充斥整棟樓梯間，嚴重影響住戶逃生及消防員搜救安全。

消防官建議，針對高樓逃生，應要從落實、維護消防安全設備「堪用」、「作動」著手，每位住戶要有社區消防安全、人人有責的觀念；且民眾救災或避難時，絕對不要破壞區劃，若是破壞區劃，就會導致致命煙霧亂竄，破壞整棟梯間避難安全。

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