竹市晴空匯惡火》住戶驚魂︰排煙失效無警報 豪宅灌滿毒煙

新竹晴空匯大樓火警，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫深入火場協助住戶疏散，不幸殉職。（新竹市消防局提供） 2名殉職消防員頭盔、消防衣，都佈滿焦油被燻黑。（新竹市消防局提供） 新竹市消防局臉書粉專以慟字表達哀悼。（取自新竹市消防局粉專）

2024/05/28 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕昨天發生火災造成兩名消防員殉職的新竹市「晴空匯」住宅大樓，該社區為四棟每棟廿八層樓、每層四戶，共五九四戶的大型住宅，其中起火樓層是在D1棟的地下室，因電纜線燃燒，加上大樓的排煙器無法啟動，使得含有毒性氣體的濃煙快速往整棟大樓竄升，住戶更表示，火警警報器完全沒響，懷疑大樓的排煙及火警警報器失去功能。

竹市消防局︰火警時只能靠雲梯車逐層疏散

新竹市消防局表示，晴空匯是慈雲路關埔重劃區一期的大型住戶，由豐邑機購興建，住戶多在竹科園區上班。發生火警時，只能靠雲梯車逐層疏散，住戶中不少高齡長輩、孕婦及小孩，且有住戶因吸入有毒氣體而呼吸不順，都分別送往醫院檢傷。

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晴空匯住戶表示，入住才一年多就碰到火警，懷疑大樓的排煙及火警警報器失去功能，火警警報器完全沒響，因濃煙不斷竄升，不敢開窗戶。住戶抱怨去年花了三千多萬元買的高樓層住宅，竟因火警停電而被迫疏散。

有住戶吸入有毒氣體呼吸不順 送往醫院

有住戶等待疏散時，被濃煙所嗆，幾乎無法走路，有的長輩更因搭雲梯車下來整個腿軟，緊緊抱著消防人員無法鬆手，更有小朋友因吸入有毒氣體而呼吸不順，需靠氧氣面罩呼吸，不少住戶驚魂未定。住戶指出，大樓逃生梯有保持未上鎖、暢通狀態並保持關閉防止火煙，但因濃煙很大，並透過管道間直接進入住戶家中，有住戶出現頭暈、頭痛狀況求救。

排風失效濃煙亂竄 待認定是否符合建築法規

有住戶質疑是充電樁起火肇禍，管委會也出面澄清四十二支充電樁都合法向台電申請安裝並驗收，應與火警無關。另大樓的消防灑水器有發揮灑水功能，各樓層也有滅火器，但管道間的排風失效導致濃煙亂竄，則需由市府認定是否符合建築法規。

竹市消防局表示，晴空匯依規每年須辦理消防安全設備檢修申報一次，消防局最近一次消防安檢是去年七月十九日，當時是符合規定。原今年四月十一日排定二種安檢，因晴空匯管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事，已協調改期到今年六月初辦理二種安檢及設備檢查。

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