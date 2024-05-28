竹市晴空匯惡火》又是豐邑 曾釀天坑 再爆死亡火警

新竹市東區「晴空匯」建商與去年竹北天坑案都是豐邑機構。（資料照）

2024/05/28 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市東區「晴空匯」大樓前天深夜發生火警，造成兩名消防員不幸殉職，該大樓的建商就是在去年爆發竹北天坑事件的豐邑機構；豐邑機構昨天對兩名勇消殉職表達遺憾，表示會配合檢警單位及消防局的調查。

豐邑機構︰遺憾 會配合調查

豐邑機構表示，「晴空匯」建案工程依照法規施作，在二○一五年完工，取得新竹市政府核發使用執照，對於外界的質疑，公司都協助住戶做最好的處置。

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豐邑機構在竹北有「豐采五二○」建案工程，去年四月廿七日發生竹北市莊敬六街坍塌，大坑洞吞噬一輛特斯拉，因為不是第一次天坑事件，多位民代批豐邑機構是累犯。

多位民代曾批豐邑機構是累犯

新竹縣議員歐陽霆等人起底豐邑的黑歷史，指九二一大地震時，台中建案「東勢王朝」因偷工減料而倒塌，當時造成廿八人罹難的豪隆建設，豐邑機構就是豪隆建設的老闆娘在新竹另起爐灶，來到新竹後，二○一五年的竹北建案「浩瀚一品」因開挖地下室未按圖施工，曾發生半個球場大的天坑，「豐采五二○」則是十個月內造成周邊道路發生五次塌陷。

新竹地檢署先前約談豐邑機構相關人員，發現新竹縣政府前工務處長江良淵疑似涉及收賄，去年九月發動搜索約談，在江良淵的新竹、台中住處共查獲逾一千萬元的現鈔。

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