實習男老師 廁所偷拍女主任 只拍到天花板 仍判賠12萬

李姓教師偷拍教務主任如廁躲過刑責，但被法官判賠12萬元。（示意圖）

2024/05/25 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓實習男老師在高雄某國小校園，偷拍女教務主任上廁所，只拍到「廁所天花板」，刑事部分獲不起訴處分，但女主任改為提告民事，主張她受到李男偷拍的影響，此後上廁所時會產生恐慌情緒，高雄地院法官認定李男的行為，確實侵害對方不應受到干擾的權利，判決賠償十二萬元。

受害者上廁所 心生恐慌

受害的女主任是在二○一九年十一月間，在校園內上廁所時，門外傳來敲門聲，她未開門，後來得知李男守在門外，但查無具體犯罪事實，對他莫可奈何。

請繼續往下閱讀...

隔年李男實習結束，被派往其他縣市的國小擔任正式教師，未料二○二一年重返高雄某國小，趁女主任如廁時持手機偷拍，疑太過緊張只拍到廁所天花板；事後雖被查獲，但當時刑法尚未增訂「未經同意，無故攝錄…」等相關新規定，李獲不起訴處分。

女主任委請律師另提民事告訴，求償六十萬元。高雄地院審理時，發覺學校對該案的調查報告，是認定李男性騷擾成立，但法官認為此屬行政調查，對李男的程序保障不足，無法認定有性騷擾，不過李男在廁所的偷拍行為，儘管沒拍到教務主任的私密處，但已侵害她在廁所隔離空間自由如廁、不受干擾及妨害其隱私的權利，依此判李男賠償十二萬元；可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法