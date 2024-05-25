揶揄 嘲諷 爆粗口 未影響公務不成罪

只要行為人對公務員當場的侮辱行為，有妨害公務的主觀意圖，又影響公務員執行公務，就會觸犯侮辱公務員罪。圖為警方交通大執法示意圖。（警方提供）

2024/05/25 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕憲法法庭昨判決刑法侮辱公務員罪合憲，侮辱職務罪違憲；對此，律師林富貴認為，侮辱公務員罪雖合憲，但只要行為人對公務員當場的侮辱行為，有妨害公務的主觀意圖，又影響公務員執行公務，就會觸犯侮辱公務員罪。

當場侮辱 才可能成罪

林富貴指出，很多侮辱公務員案件，大多屬瞎起鬨的圍觀者，並非當事人，若經警方制止，往往就立即停止或馬上離開，因為主觀上沒有妨害公務之意，並不觸法。

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其次，若侮辱行為並未「當場」被警方逮到，也不觸法，他舉例，民眾朝停在路旁的警用汽機車潑糞，沒被警察當場發現，而是事後被查獲，由於警車是空車停在路邊，並非在執行公務，未影響執行公務，林認為難以成罪。

口水吐臉 涉妨害公務

此外，罵三字經、五字經，或揶揄、嘲諷公務員「你很鴨霸、你就搖擺、很會賺」，或吐痰、吐口水，只要不是對著警察罵，而是背對地碎碎念、喃喃自語，屬單純的一時情緒宣洩，雖會造成對方不悅，但只要不致影響執行公權力，也不會成罪。

律師施立元則指出，對公務員以嘲諷、揶揄口氣相譏，若未影響到公務員執行公務，或者吐口水、吐痰，但只噴濺到鞋子，未影響公務，依釋憲意旨，並未觸法。

但施立元也強調，若是吐到臉部、眼睛，使其身體不適或弄髒制服，就會被認定足以影響公務員執行公務而觸法；民眾若以潑冀方式阻礙警員執行公務，顯然有妨礙執行公務的主觀意思，就會觸法。

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