為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

揶揄 嘲諷 爆粗口 未影響公務不成罪

只要行為人對公務員當場的侮辱行為，有妨害公務的主觀意圖，又影響公務員執行公務，就會觸犯侮辱公務員罪。圖為警方交通大執法示意圖。（警方提供）

只要行為人對公務員當場的侮辱行為，有妨害公務的主觀意圖，又影響公務員執行公務，就會觸犯侮辱公務員罪。圖為警方交通大執法示意圖。（警方提供）

2024/05/25 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕憲法法庭昨判決刑法侮辱公務員罪合憲，侮辱職務罪違憲；對此，律師林富貴認為，侮辱公務員罪雖合憲，但只要行為人對公務員當場的侮辱行為，有妨害公務的主觀意圖，又影響公務員執行公務，就會觸犯侮辱公務員罪。

當場侮辱 才可能成罪

林富貴指出，很多侮辱公務員案件，大多屬瞎起鬨的圍觀者，並非當事人，若經警方制止，往往就立即停止或馬上離開，因為主觀上沒有妨害公務之意，並不觸法。

其次，若侮辱行為並未「當場」被警方逮到，也不觸法，他舉例，民眾朝停在路旁的警用汽機車潑糞，沒被警察當場發現，而是事後被查獲，由於警車是空車停在路邊，並非在執行公務，未影響執行公務，林認為難以成罪。

口水吐臉 涉妨害公務

此外，罵三字經、五字經，或揶揄、嘲諷公務員「你很鴨霸、你就搖擺、很會賺」，或吐痰、吐口水，只要不是對著警察罵，而是背對地碎碎念、喃喃自語，屬單純的一時情緒宣洩，雖會造成對方不悅，但只要不致影響執行公權力，也不會成罪。

律師施立元則指出，對公務員以嘲諷、揶揄口氣相譏，若未影響到公務員執行公務，或者吐口水、吐痰，但只噴濺到鞋子，未影響公務，依釋憲意旨，並未觸法。

但施立元也強調，若是吐到臉部、眼睛，使其身體不適或弄髒制服，就會被認定足以影響公務員執行公務而觸法；民眾若以潑冀方式阻礙警員執行公務，顯然有妨礙執行公務的主觀意思，就會觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
保障言論自由 侮辱職務罪違憲
2024/05/25 05:30

保障言論自由 侮辱職務罪違憲
侮辱職務 保障官威的陳舊思維
2024/05/25 05:30

侮辱職務 保障官威的陳舊思維
若侮辱職務違憲 「眾暴寡」將不斷發生
2024/05/25 05:30

若侮辱職務違憲 「眾暴寡」將不斷發生

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播