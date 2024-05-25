侮辱職務 保障官威的陳舊思維

司法院憲法法庭昨宣示判決，認定侮辱公務員罪為合憲，但嚴格限縮於對公務員當場侮辱行為等要件。圖為警方交通大執法示意圖。（警方提供）

2024/05/25 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕司法院憲法法庭昨宣示判決，認定刑法侮辱職務罪違憲，侮辱公務員罪為合憲，但嚴格限縮於對公務員當場侮辱行為等要件。憲法法庭指出，民眾洽公或交通違規時，以言語辱罵或推撞公務員、員警，若因未影響公務執行，即使不構成侮辱公務員罪，仍可能觸犯妨害公務罪，受辱的公務員也可以提出公然侮辱罪的刑事、民事告訴。

民眾質疑職務 具監督功能

憲法法庭判定侮辱職務罪違憲，即日失效。判決理由指出，公職威嚴的法益，是指公務員身分或公職本身具有不受挑戰或質疑的威嚴，法益內容抽象、空泛，顯然是過去官尊民卑、保障官威的陳舊思維，與憲法保障言論自由所追求的監督政府、健全民主的目的明顯衝突，與自由民主憲政秩序實難相容，立法目的牴觸憲法意旨，應屬違憲。

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憲法法庭指出，人民對政府及其職務的質疑意見，具有監督、促進民主的重要功能，侮辱職務罪應採嚴格審查標準，若人民抽象咒罵政府機關的職務，縱使用語刻薄粗俗，仍應屬質疑或批評公權力的言論，應受言論自由保障，故判違憲。

侮辱公務員罪則是獲判合憲，憲法法庭指出，侮辱公務員罪的規範目的是要保護國家法益，保障公務員得以依法執行職務，以達成公務目的；而執行公務的公務員名譽，則屬個人法益，應以刑法公然侮辱罪來規範。

憲法法庭認為，實務上侮辱公務員罪的文義範圍及適用結果涵蓋過廣，應適度限縮，應符合「足以影響公務員執行公務」才構成犯罪，依當時表意脈絡判斷，例如口頭嘲諷、揶揄等，並非必然會干擾公務執行，單純的口頭抱怨或一時情緒反應的言語辱罵，雖會造成公務員不悅或心理壓力，但通常不致妨害公務執行。

捍衛名譽 公務員可告公然侮辱

若民眾以肢體動作例如潑冀、吐痰，或多人集體持續辱罵，對公務員施以侮辱，此時即無須先制止，而是直接判斷是否影響公務執行。憲法法庭指出，即使侮辱言行尚不構成侮辱公務員罪，但公務員或員警仍可捍衛個人名譽，提告公然侮辱罪。

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