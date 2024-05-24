網戀私密照成把柄 被逼加入詐團》愛情詐騙圈套像變形蟲 夏季是高峰期

從事舞蹈教師工作的女子，日前陷入愛情詐騙陷阱，傳私密照給對方，卻被逼加入詐團。（記者陸運鋒攝）

2024/05/24 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕現今愛情詐騙已發展成多元變形蟲！雖然都是透過互不見面的網戀方式犯罪，但早期讓受害人誤以為是交往對象後，是使出各種借錢理由誘騙匯款；後來假網戀誘對方入殼後，改為推出假投資手法騙錢；近期就是先以假網戀騙性影像，再以私密影圖威脅加入詐團，各種手法不但狡猾多變，還愈來愈兇狠。

警方表示，暑假前至開學前，正是愛情圈套詐財案高峰期，呼籲民眾使用網路要小心謹慎，勿掉入詐團陷阱，以免財損之餘，連身心也受害。

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新北市刑警大隊統計，二○二一年假愛情詐騙總件數為一四○件、二○二二年一九四件、二○二三年再攀升至二五六件。其中發生件數，以暑假前的五、六月畢業潮，一直到十月占比最高，可見這段期間為愛情詐騙猖獗期，受害者不少還是年紀輕輕的在學生，因此警方會在暑假前進入校園加強宣導。

新北市婦幼警察隊表示，網路與人交往切勿輕易透露手機號碼、住址等資訊，更不要聽從他人以各種理由，引誘拍攝私密影像，如要分辨是否有詐，最簡單的方式就是與對方視訊，經過多次確認再考慮見面。

警方指出，若不斷被拒絕見面、或對方稱沒空約會、交通不便等由，就要提高警覺，不要與對方耗下去，以免受騙上當；與網友首度碰面地點，也須選擇人多的公共場所，避免去對方住處或隱密場所，以保護自己的安全。

警方強調，勿傳送個人私密照或影像給對方，若不慎傳送、遭到要脅時，先別責怪自己，應將手機對話截圖或錄音保全證據，並立即報警；若性影像不幸外流，除儲存外流網址並截圖頁面外，也要保存發布者帳號、ID、發布時間、日期及被散布的影像內容，警方會協助向衛福部性影像處理中心申訴下架性影像。

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