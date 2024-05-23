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涉貪13罪 南投前消保官許麗貞判4年半

南投縣政府前消保官許麗貞（中）。（資料照）

南投縣政府前消保官許麗貞（中）。（資料照）

2024/05/23 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣政府前消保官許麗貞，擔任消保官期間詐領公款，私用於支付家庭聚餐、買漁貨農產、擴香等物，南投地院審理認為，許觸犯十二個職物上詐欺取財罪、一個公務員登載不實一罪，審酌犯罪所得五萬元以下並繳回，將十三罪分別判刑三年十月到一年一月不等，合併應執行四年六月。

現任南投縣府簡任秘書的許麗貞，擔任縣府消保官十九年，去年二月因涉貪案遭檢方聲押，獲南投地院裁定五十萬元交保，縣府將她調職擔任秘書。縣府昨天表示，依公務員懲戒法第四條規定，刑事判決確定職務當然停止，許尚未判決確定，依法末予停職。

南投地院判決書指出，消保官每月有五千四百元業務推廣費，許利用職務上機會詐領公款，用在與先生、小孩等家庭聚餐有七次、科室聚餐一次，購買漁貨、擴香組、康寧碗、香菇咖啡各一組，觸犯十二個職務上許欺取財罪，分處三年十月到三年不等徒刑；另有一次與消保志工聚餐，觸犯公務員登載不實罪，判刑一年一個月，合併應執刑四年六月。

投院表示，許麗貞在偵查中認罪，到地院後全然否認，未能徹底反省；惟因其詐領公款在五萬元以下，並繳回犯罪所得，符合減刑規定，依此做出判決。

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