勒索殯儀館人員300萬 搜索約談殯葬業者7人

不肖殯葬業者涉嫌勒索殯儀館人員，檢警7路搜索、約談7人。圖為板殯。（資料照）

2024/05/16 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室的十名前、現任約僱或臨時人員，涉長期向殯葬業者收紅包，檢廉今年二月間發動搜索後發現，有殯葬業者多年前就知道這些公務員收賄一事，竟以此為威脅，揚言檢舉、告發，要求分一杯羹並「論件抽成」，多年來得手三百多萬元，新北地檢署昨指揮新北市警局刑警大隊，兵分七路到紀姓殯葬業者住所、辦公室等搜索，約談紀男等七人到案，全案朝恐嚇取財罪嫌偵辦。

要求分一杯羹 論件抽成

檢廉獲報，部分殯葬業者因過往陋習，為求挑選冷藏櫃、使遺體進出館過程順利、或使館員細心對待遺體等，涉嫌從二○一六年起，將現金放進棺材、夾在門縫或直接交付，行賄在冷藏室從事「洗、穿、化、殮」工作的約僱或臨時人員，該室有專人收款及分配現金。

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檢察官許宏緯今年二月間，指揮廉政署搜索殯儀館、火化場、相關人住處等，並約談葉姓領班等十名前任或現任基層人員，訊後大多予以交保。

檢察官深入追查後竟發現，有不肖業者多年前得知這些公務員收賄後，涉嫌以此威脅，揚言向司法機關檢舉、告發，要求以每具遺體件數抽成。

此外，新北檢去年就曾偵破新北火化場公務員集體收賄案，受賄者有席姓領班等廿一人，三年來收賄逾三千萬餘元，案件仍在新北地院審理中。

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