「老爸3千萬房產被騙過戶」警主動追查 逮主嫌追共犯

在英國留學的李姓女網友上週在臉書發文控訴，父親被詐騙集團拐騙3000萬房子，痛批台灣是詐騙天堂；案經檢警組成專案小組偵辦，昨天拘提陳姓主嫌到案，桃園地檢署檢察官複訊後，今天下午將陳嫌聲請羈押禁見。（取自臉書）

2024/05/14 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕在英國讀書的李姓女網友上週在臉書發千字文，直指人在台灣的老爸誤入投資詐騙，家中九十八坪價值三千萬元的房產被詐團騙走，落得身無分文，沉痛直批：「台灣就是一個詐騙天堂！」案由檢警專案小組追查，鎖定涉案車輛及廿一歲嫌犯陳彥翔，前（十二）日拘提陳男到案，檢察官複訊後昨將陳男聲請羈押禁見獲准，另正追查詐團共犯。

21歲陳彥翔收押

警方說，被害人為七十六歲李姓老翁、戶籍在桃園市蘆竹區，案發後向新北市永和警分局報案，轉由桃園市警局蘆竹分局追查。

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李姓老翁十日出面向警方表示，他被引誘加入名為「股市操盤」的LINE群組，由於沒有錢投資，老翁將房子賣了二千七百多萬元，陸續面交六次、匯款二次，金額共達二五九○萬元；後來該集團誆稱他獲利四千多萬元，須另外支付五百多萬元「老師費」，他跑去找親戚借錢，親戚說出疑點才發現受騙，於五日向永和分局報案。

李姓老翁在英國留學的女兒獲悉後，上週於臉書公開社團發出千字文痛批詐團。

全案社會關注，刑事警察局、桃園市刑大及蘆竹警分局立即組成專案小組，報請桃園地檢署由吳明嫺檢察官指揮偵辦；因此案有網友質疑是「假的」，但檢警追查被害人金流證實受害，儘管李姓老翁手機群組被刪除，警方順利復原資料，並透過面交地點調閱監視影像鎖定可疑人、車，前天鎖定拘提涉案主嫌陳彥翔到案。

通知地政管制該房產

檢方另表示，昨天也同步向桃園地院聲請扣押被害人過戶的房產，並已通知地政機關對該筆房產加以註記、管制。

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