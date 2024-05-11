車禍沒逃 烏龍起訴肇逃／離譜檢察官 自動離職

桃園地檢署黃姓前檢察官未詳看警方移送書，誤將被告以肇事逃逸罪起訴，直到公訴檢察官查覺後，主動撤回起訴案。（資料照）

2024/05/11 05:30

沒詳看警方移送書

〔記者楊國文／台北報導〕搞烏龍！桃園地檢署黃姓前檢察官偵辦一起車禍案件時，未詳看警方移送書，誤將被告以肇事逃逸罪起訴，直到公訴檢察官查覺後，主動撤回起訴案，桃檢將黃移送檢察官評鑑委員會進行評鑑；檢評會調查時黃坦承疏失，並深表歉意，但檢評會認定黃違失情節重大，有懲戒必要，報請法務部將黃移送懲戒法院職務法庭審理。

黃姓前檢察官於二○二一年偵辦一起交通事故的過失傷害案件，被告未到案遭通緝，後來，被告被緝獲改分案。偵查時，黃姓前檢察官未注意警方移送書的事實有誤，且卷內相關事證也顯示車禍發生時，被告並無肇事逃逸的事實，而且被告和告訴人到庭均否認被告有肇逃行為，卻誤將被告以肇逃罪起訴。

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公訴檢察官揪錯誤

此案移審桃園地院審理後，公訴檢察官在閱卷時發現黃起訴錯誤，主動撤回起訴案。桃園地檢署進行行政調查認定，黃違失行為明確，將黃移請檢評會進行個案評鑑。

移送評鑑 承認過失

檢評會調查時，黃坦承過失，也對當事人表示歉意。但檢評會認為，黃身為檢察官竟出現起訴錯誤的離譜行徑，違失情節重大，有懲戒必要，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。案發後，黃已離職。

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