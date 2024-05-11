母虐死龍鳳胎女兒 判11年半定讞

龍鳳胎出生後，母親虐待女兒致死，不到2歲女童來不及長大。（示意圖，與新聞事件無關）

2024/05/11 05:30

〔記者張文川／台北報導〕桃園市卅四歲廖姓人母，育有一對龍鳳胎，四年前她只因時年僅一歲十個月的女兒不乖、不吃正餐、愛吃零食，曾三度處罰她罰站五小時，又用吹風機燙傷她頭皮、拿鞋拔和徒手毆打她，最終暴怒將她推倒撞擊磁磚地板導致顱內出血，送醫急救靠呼吸器維持廿二天後拔管不治；歷審法官認為她把照顧雙胞胎的疲累情緒發洩在女兒頭上，一審依凌虐兒童致死罪判刑十二年半，二審酌減改判十一年半，最高法院駁回上訴定讞。

把疲累情緒發洩在女兒頭上

判決指出，廖女與在工廠擔任主管的丈夫育一對龍鳳胎，自二○二○年六月廿七日起，當女兒哭鬧或不聽話，廖女就動輒出手痛毆、凌虐她，曾三度命令女兒從深夜十一點罰站到清晨四點，也曾用吹風機燙傷她頭皮，用鞋拔打她。

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同年八月十九日，廖女又突然暴怒，將女兒一把推倒導致頭部重擊磁磚地板，後來廖女發現女兒呼吸逐漸微弱並失去心跳，才趕緊打一一九送醫，搶救後恢復生命跡象，靠呼吸器維持至九月十日終因嚴重器官衰竭，家人忍痛拔管。

醫院收治時發現女童傷痕累累，頭部有燙傷痕，報警調查。廖女只承認以鞋拔打手腳，頭皮燙傷是吹頭髮不慎靠太近，顱內出血是兒女打鬧跌倒所致。

只因不吃正餐就虐待 冷漠無情

桃園地院一審依證詞及解剖報告認定廖女說謊，女童確實遭凌虐傷重不治，法官痛批廖婦只因女兒不吃正餐、只愛零食就毆打虐待，受傷也未立即送醫，冷漠無情，犯後否認，重判十二年六月。

二審高院審理時，廖女說由於早產，很在意小孩飲食，女兒偏食，她才管教比較嚴格，出發點是為了女兒好。高院認定她將照顧雙胞胎的疲累、怨懟情緒轉嫁給女兒，施暴凌虐致枉送性命，審酌動機後改判十一年半，最高法院維持定讞。

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