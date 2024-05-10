TikTok須「類落地」 不配合最重封網

行政院長陳建仁（圖中）、副院長鄭文燦（右）與政務委員羅秉成（左）出席「行政院推動打詐新四法記者會」，會中說明推動打詐四法內容。（記者王藝菘攝）

2024/05/10 05:30

在台指定法律代表人

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「打詐新四法」，近將送立法院審議。其中「詐欺犯罪危害防制條例草案」訂有數位經濟防詐措施專章，要求TikTok等境外大型網路平台「類落地」，在台必須指定法律代表人，違者可罰二五○萬元以上，最重二千五百萬元，情節重大者可降低流量甚至限制擷取，形同封網。

違者最高罰二千五百萬

數位部說明，將要求提供廣告服務達一定規模網路廣告平台業者，負四項義務，包含：域外業者須書面提報法律代表，以利文書送達及協助執行防詐措施法令遵循事項；強化網路廣告資訊透明度，廣告中須揭露委託刊播者、出資者資訊，廣告依法須經許可者許可字號、使用深度偽造技術或AI生成個人影像標示。

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此外，廣告平台業者須制定詐欺防制計畫納入風險管理措施，導入廣告委託刊播者、出資者身分驗證，並每年發布透明度報告；協助政府機關移除詐欺廣告及訊息，防堵民眾持續接觸詐欺廣告。

臉書、Google都會納管

對於境外大型網路廣告平台業者的認定標準，數位部長唐鳳指出，將參考國際趨勢，待打詐專法三讀通過後以子法公告。

行政院政委羅秉成說，未來將表列境外大型網路廣告平台業者名單，預料TikTok、臉書、Google都會納管。

其中TikTok總公司在新加坡，未來須先確認是否符合其他法律條件，例如股權結構是否符合中資投資或外資投資規定，如何取得許可等，待事實明確釐清後，法律條件完備，才能在台灣設置法律代表人，如果不能取得投資相關法律許可，就不能申報法律代表人，後果可能就是依照打詐專法處分，最嚴重會被封網。

法律代表人僅是國內法律聯絡窗口，不用負擔責任，相關法律責任仍由業者負擔。

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