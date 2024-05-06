腳趾性侵女友 秀宮廟感謝狀想減刑 法官打臉

宜縣林姓男子用腳趾性侵女友，拿捐款宮廟感謝狀請求減刑被法官打臉。圖為示意畫面。（資料照）

2024/05/06 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣四十二歲林姓男子用腳趾性侵同居女友小美（化名），法院審理時，林男竟拿出捐款宮廟感謝狀請求減刑，法官認為，宮廟捐款是自身信仰，難以彌補對小美的侵害，因犯強制性交罪，一審處三年二月徒刑，林男上訴台灣高等法院被駁回，維持原判決。

林男判刑3年2月

判決指出，林男與小美交往後，二○二一年六月住進林男位在蘇澳的住處，二○二二年一月十九日凌晨，二人在住處房內，小美明確表示不願性交，林仍強行用右腳大拇趾性侵得逞，女方事後報警，檢方偵結起訴。

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小美在警訊時指稱，案發時，林男因房事問題生氣，叫她去面牆罰半蹲，後來見她沒有蹲下去，從背後踹了一腳，再叫上床用右腳大拇指性侵，小美感覺疼痛，有喊「我不願意」、「我不要」，林男續以言語不斷羞辱。

林男辯稱，案發當天洗完澡就吃安眠藥物睡覺，否認有強制性交犯行，同時提出捐款宮廟感謝狀請求減刑。宜蘭地方法院今年一月審結，認定他犯傷害罪，處有期徒刑二月，林已在三月易科罰金執行完畢，另犯強制性交罪，依照刑法規定，處三年以上十年以下有期徒刑，合議庭判三年二月，林男不服判決提起上訴。

高等法院合議庭審酌相關事證，認為林男所為犯強制性交罪，一審量處三年二月應屬妥適，至於林提出的捐款宮廟感謝狀，是屬於自身信仰，難以彌補對小美的侵害，無法當成有利於被告科刑的衡酌因子，一審縱然未衡酌考量，也不影響量刑，林男的判決太重等語沒有根據，不構成撤銷原審判決的理由，上訴應予駁回。全案仍可上訴。

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