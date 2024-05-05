偷錄愛愛想平反沒性侵妻 夫二審逆轉有罪

高等法院高雄分院審理後大逆轉，將徐男改判刑四年。（資料照）

2024/05/05 05:30

妻剛進行婦科手術 夫硬來

〔記者鮑建信／高雄報導〕徐姓男子被妻子控告性侵，事後偷錄兩人交歡過程證明夫妻合意嘿咻，屏東地院檢視內容發覺，夫妻對話鹹濕，還邊看A片邊模仿，認定性侵罪證不足，不過高等法院高雄分院審理後大逆轉，將徐男改判刑四年。

10天後 夫妻交歡對話鹹濕

徐男提供屏院的錄音，有十六分鐘的對話極盡火辣、鹹濕，徐妻提及「很多女生是ＸＸ比○○舒服，我好像○○比ＸＸ舒服」、「你看像她（A片畫面）的就是旁邊都有除毛，只留中間這邊…」、「從側面放一點點（指按摩棒），只能一點點喔…不要整個推進去」等。徐男也套話說「摸ＸＸ？會不會摸一摸又告我了 」，徐妻回「你很無聊」。

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屏院審理認為，若徐妻是被性侵，身心嚴重受創，不可能沒多久又做愛，依此判決徐男無罪。檢方不服上訴。

二審：夫刻意誘導 判4年

高雄高分院審理認為，徐妻被性侵後，出現創傷症候群，而徐男測謊未過；即使徐妻後來同意嘿咻，並不表示前次可以強行侵犯。二審還認為，徐男為求自保，未經妻子同意錄音，並刻意引誘她提及日期，與妻子的對話則是備加呵護以取得信任，進而錄得對他有利的證據，因此改判有期徒刑四年。

徐男被控於前年四月十三日凌晨，明知妻子剛進行婦科手術，短時間內不宜從事性交，竟不顧其反對，涉嫌先用牙齒咬傷身體，再強行逼妻子口交、性交，導致對方多處受傷，事後徐妻提告。

檢方認定徐男未經妻子同意強制性交，依妨害性自主罪起訴。徐出庭時辦稱二人合意性交，還拿出十天後「愛愛」的全程錄音檔，證明其清白。

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