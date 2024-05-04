與同學口角 北市小五特教生持刀暴走

2024/05/04 05:30

〔記者鄭景議、甘孟霖／台北報導〕台北市某市立國民小學，上月十日爆發一起學生持美工刀校園尋仇案，一名小五生與同班同學起爭執，竟回班上拿出隨身攜帶的美工刀，要向同學報復，還一度走到低年級班級樓層，引起師生恐慌，警消都進校園處理，最後雖沒有造成傷亡，但校園安全問題再度浮現。

未造成傷亡 校安問題引恐慌

針對此事件，該校輔導室主任表示，事發當下立刻向教育局進行校安通報，教育局也於當天成立專責小組處理事件，並依據相關規定讓家長先將孩子帶回家中五天，與其他同學先隔離；目前該生一週僅到校三天，並全程待在輔導室進行特教、輔導以及一般學習課程，目前該生情緒穩定，也能依學校安排進行學習活動。學校每兩週會召開一次專案會議，評估孩子情緒狀況是否能參與部分課程。

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據了解，該名特教生是校內輔導對象，需定期用藥，但該校校長因經費緣故取消特教班，該名學生只能被安排在普通班。

據了解，案發後就有家長打電話報警，然而警消到場後，校方卻以要經通報才能讓警方入校園為由，遲遲不肯讓警方及救護車進校園，事後遭家長憤怒投訴警方太晚入校處理，警方解釋後家長才得知是校方第一時間不讓警方進校。

有家長指出，該國小校安有問題，去年就有高中生透過管道溜進校園，躲在女廁偷拍女老師如廁，如今又發生學生持刀事件，案發後更隱瞞，家長竟是從別校家長耳聞後詢問校方才坦承有發生校安事件。

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