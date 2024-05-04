不明財產2千多萬 林明佐6罪收押 停職

刑事警察局三線二星警政監林明佐，涉嫌財產來源不明等六項罪名，台中地院准予羈押禁見。 （資料照）

2024/05/04 05:30

三線二星警政監涉當博弈與洗錢犯罪集團內鬼 包庇還收黑錢

〔記者張瑞楨、邱俊福／台中報導〕台中地檢署追查刑事警察局三線二星警政監林明佐，任職台中市刑警大隊長時涉嫌當內鬼包庇犯罪集團，查出不僅向博弈與洗錢犯罪集團通風報信，還查獲超過二千萬元疑似「黑錢」的來源不明財產，昨天以其涉嫌公務員財產來源不明罪等六項重罪，且有勾串共犯等疑慮，向台中地院聲請羈押禁見獲准；刑事局也隨即陳報警政署將他停職，並追究林員在台中服務期間相關考監不周人員的行政責任。

請繼續往下閱讀...

中檢前天由黑金組主任檢察官黃政揚帶隊，對林員展開搜索約談後，認為他包庇博弈與洗錢犯罪集團，觸犯組織犯罪防制條例的「公務員包庇犯罪組織罪」；涉嫌洩露偵查行動給犯罪集團，分別觸犯刑法的「洩漏國防以外秘密罪」及洗錢防制法的「公務員洩漏消息罪」；涉嫌包庇網路博弈集團與實體的賭場，分別觸犯刑法的「公務員包庇圖利供給賭博場所罪」及「公務員包庇圖利聚眾賭博罪」。

此外，林員還被查獲疑似「黑錢」逾二千萬元，涉嫌貪污治罪條例的「財產來源不明罪」；檢方以上述六大罪，加上認定林有湮滅、偽造或勾串共犯等疑慮，依此聲押獲准。

知情人士研判他太有自信沒在怕

據指出，檢方在林的住處查扣不到一百萬元現金，但其來源不明的台幣存款超過二千萬元，他未將疑似「黑錢」用於購置虛擬貨幣、或黃金鑽石等洗錢，知情人士研判認為「他太有自信，好像沒在怕，自認不會被查到」。

本案源於中檢去年指揮台中市刑警大隊偵辦博弈與洗錢犯罪集團，卻一直「很不順利」，例如搜索賭場據點前一天，該賭場「剛好」關閉，欲拘提的嫌犯也「剛好」失蹤，中檢懷疑有內鬼，歷經數月偵查，鎖定時任中市刑警大隊長的林明佐。

除了林員，檢方認為全案還有共犯待查，至於共犯是警職人員或黑道犯罪份子？相關單位均不證實。據傳，檢方已掌握不少金流清查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法