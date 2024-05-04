雙北兩命案》北市女背部中刀 追緝詐欺夫／新北吸毒男摩鐵暴斃 女友找代駕棄屍賓士車

北市吳興街一處公寓大樓發生女子被殺命案，警方封鎖現場偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

2024/05/04 05:30

女子與夫均有詐欺前科

〔記者劉慶侯、鄭景議、徐聖倫／綜合報導〕大台北接連發生兩起命案，先是一對情侶前晚在新北市摩鐵吸毒，男子疑施用過量致死，女友慌亂下竟找來代駕，將屍體搬上男友的賓士車，開到一處停車場連屍帶車遺棄；昨晚則在台北市信義區傳出，女子背部遭人刺殺陳屍屋內，警方研判凶嫌是因詐欺案遭通緝的女子丈夫，全力追緝中，而死者本身也有詐欺前科。

張女陳屍臥室地板 門窗反鎖

北市吳興街一處公寓三樓近日傳出惡臭，鄰居無法忍受報案，消防人員破門發現，四十三歲張姓女子背部有明顯遭刀穿刺傷、有血跡噴濺痕，陳屍臥室地板上多日，遺體已腐爛。警方勘查現場，三樓內外兩層門窗均為鎖住的狀態，依此研判張女遭熟人殺害，進而鎖定死者的陳姓丈夫。

請繼續往下閱讀...

北市警方調查，死者與陳男都有詐欺前科，陳男今年三月因詐欺案遭通緝。

至於捲入新北市吸毒致死事件的卅歲郭姓男子與廿六歲宋姓女友，二人均有毒品前科，郭男才出獄沒多久，宋女則因違反洗錢防制法遭到通緝。

宋女表示，郭男前晚駕駛賓士轎車載她到土城區一家摩鐵休息，昨天上午她醒來，發覺男友竟斷氣多時，一時手足無措，找來代駕騙稱男友醉倒，與代駕協力將郭男搬到車後座，她坐上副駕駛座，由代駕載著她和男友前往土城區裕民路一處露天停車場，下午二時抵達後代駕先離開，她在車上待了一會後也離開。

宋女落網依遺棄屍體罪送辦

新北市警方昨晚將宋女帶回調查，依遺棄屍體、毒品等罪送辦，並相驗死者釐清確切死因。

郭男陳屍賓士車後座，警方拉起封鎖線，昨晚將宋女帶回偵辦。（記者徐聖倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法