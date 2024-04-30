寄生女看護2度成功換證照 第3次才被外交部識破

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2024/04/30 05:30

〔記者陳文嬋、許麗娟、楊堯茹／綜合報導〕高雄王姓女通緝犯光持相似大頭照，二度辦理身分證換證、申辦護照、以及換照，竟都成功瞞過戶政單位、以及外交部審核，四度闖關成功，順利「寄生」楊姓女看護，期間還順利出國三十九次，司法境管對她形同虛設，直到十九年後，王女逃過通緝時效想更名，全案才曝光，整個事件離奇且離譜。

經查，楊姓女看護工於二○○六年持王女的照片辦理全面換證，二○二二年一月，王女因徒刑執行時效消滅撤銷通緝，至戶政所辦理更名。

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外交部表示，王女二○二二年二月持新換發的身分證，向外交部南部辦事處申請換護照，外交部同仁發現，王女繳交的護照照片竟與楊女歷次護照照片高度相似，疑為同一人，研判有護照冒辦之嫌疑，外交部南部辦事處即依法通報警察機關偵處，並副知內政部戶政司。

早年輔助辨識系統還沒上線

外交部強調，為防不法人士利用外交部忙於消化申辦爆量之際，企圖瞞騙過關冒辦護照，外交部領務局及各辦事處將持續提高警覺，加強防範及審核人別，發現可疑均要求申請人到場面談。

高市府指出，內政部戶政資訊系統中輔助人員辨識確認系統於二○二○年二月廿七日上線後，現行戶政事務所受理身分證初、補發及護照人別確認（首次申請護照親辦）如有疑義，皆比對戶政系統本人及兄弟姊妹影像資料，並輔以詰問戶籍資料、調閱相關申請書簽名筆跡等查驗身分，另徵詢當事人同意，還會使用輔助人員辨識確認系統，協助身分確認，防止偽冒領身分證及護照。

以此案為例，楊女若拿王女的照片去辦理身分證，個資問題的確無法查出，除非兩人照片極為相似，戶政事務所指出，曾遇到雙胞胎無法確認是本人，進一步請家人切結，才謹慎發放身分證。

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