台電大林廠又傳弊案／經理邊升職邊收回扣 收押

台電大林發電廠主管涉收回扣，雄檢聲押獲准。（資料照）

2024/04/28 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台電大林廠今年初傳出採購弊案，高雄地檢署聲押張姓員工和洪姓廠商獲准，原本獲法院裁定交保的台電郭姓經理，另被檢方查出他擔任工程師及課長時，收受廠商一百一十萬元回扣，檢方再次傳喚郭男到案，向法院聲請羈押禁見獲准。

年初採購弊案獲交保

另被查出過往索賄案

二○二一年，雄檢偵辦某國營企業違反政府採購法案件時，意外得知台電公司大林電廠人員和廠商疑有不當往來，經追查後，發現台電人員疑在進行電廠巡配線勞務採購案時，將標案底價洩露給廠商，廠商以圍標方式拉高標案價格，順利得標後，再把溢價以回扣方式「答謝」台電承辦人員。

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今年一月，雄檢指揮高雄市調查處執行搜索，傳喚大林電廠郭姓經理（五十歲）、張姓（四十三歲）、林姓（卅歲）員工與洪姓廠商（四十三歲）到案，四人否認涉案，並對案情避重就輕。

但檢調發現，張姓員工名下帳戶有多筆款項來源不清，他也無法交代；檢方複訊後認定四人涉犯貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見，法院裁定張姓員工、洪姓廠商二人羈押禁見，另二人十五萬、十萬元交保。

郭姓經理獲交保後，檢方持續追查，發現他於二○一八至二○一九年間，先後擔任台電工程師及課長，得知某廠商有意投標利潤較佳的勞務採購案，竟與該廠商約定，以每件標案收取五十五萬元回扣為代價，協助該廠商得標兩件標案，廠商也依約交付一百一十萬元款項。

雄檢廿三日指揮調查局高雄市調處到郭男住所搜索，將他帶回調查時，郭否認犯案；檢方認定郭有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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