88會館郭哲敏5千萬交保 檢抗告：至少２億

合議庭裁定郭哲敏（上銬者）5千萬元交保、限制出境出海及施以電子腳鐐科技監控8個月，檢方表示將提起抗告，圖為押解回台畫面。（資料照）

2024/04/27 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理AE集團董事長、「八八會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站、洗錢及地下匯兌案，裁定郭哲敏五千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控八個月；新北地檢署認為交保無法防止郭逃亡及串證，將提出抗告，若法院仍欲讓其交保，則建請將交保金提高至兩億元以上。

新北檢指出，郭哲敏境外資產雄厚，持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，亦曾辦理新加坡投資移民，有絕對財力及能力潛逃國外生活；另一名獲交保的被告張旭昇，也在國外擁有龐大事業及資產，熟悉出境及國外生活，二人涉犯重罪，有極大動機再次潛逃出境。

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40餘證人 只訊畢6人

「交保難防串證逃亡」

檢方指出，全案審理至今僅訊畢六名證人，而交保裁定禁止二人接觸騷擾四十餘人，人數相差懸殊，有對證人騷擾、施暴、影響證述的強烈動機，具高度串證之虞。

檢方表示，交保措施無法防止二人串證及潛逃，且兩人財力雄厚，透過本案獲取鉅額犯罪所得，縱使不羈押，也應將郭的保金提高至二億元以上，至於張旭昇則建議提高至七百萬以上，並施以電子腳環監控。

檢方去年將郭哲敏與其親信張旭昇聲押禁見獲准，依違反銀行法等罪起訴，移審至法院後續押，新北地院於本月廿三日裁定二人交保。

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