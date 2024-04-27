《宜蘭》中醫師環龜山島失聯 海巡出動協尋

監視器拍到中醫師古昌文（左三，黃線條後背包）登船畫面。（記者蔡昀容翻攝）

2024/04/27 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕花蓮慈濟醫院五十六歲中醫師古昌文廿一日到宜蘭參加會議，告訴家人會到山區步道遊玩，卻失去音訊；家人隔日報警，警方追查發現，古男當天下午隻身登船賞鯨、繞行龜山島，返程疑似沒有下船失聯，背包、名片遺留船上，海巡署已出動協尋。

搭賞鯨船返港後並未下船

古昌文到宜蘭礁溪雪山溫泉會館開會，並告訴家人會到佛光大學校區和附近山區步道走走；後來家人連繫不上古男，二十二日就向花蓮警方報警；最後手機定位是二十一日下午兩點多，在佛光大學附近林美步道一帶。

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宜蘭警方和消防人員在山區協尋多日，並調閱佛大附近監視器，卻未見古男身影；進一步調閱道路監視器，發現古男當天近中午離開飯店，搭計程車到烏石港，隻身購買船票排隊搭下午一點的賞鯨船。

該艘賞鯨船行程，僅在船上賞鯨和繞行龜山島，未讓旅客下船登島，下午三點十分返回烏石港；事後調閱監視器畫面，未發現古男下船身影。當天行程結束，工作人員巡視船隻，有找到古男背包，背包裡還有古男名片。

工作人員當時曾致電，但電話不通，於是將背包PO上群組失物招領，但未接到任何人聯繫。許多旅客常遺失東西，回頭會聯繫船隻領回，工作人員對此不以為意。警方前天確認古男搭上賞鯨船，卻未返港下船而失聯，海巡已發動海上與岸際協尋，全力搜尋中。

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