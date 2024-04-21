從未行房卻育2子／苦等越妻20年…台男終於心死離了

彰化男子與越南籍妻子結婚26年，從未行房卻生有2子，男子仍悉心照料，其妻子仍帶著2子返回越南，男子尋妻20年未果，訴請離婚，彰化地院認為其妻惡意離棄，准許離婚。（資料照）

2024/04/21 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名男子與越南籍妻子結婚廿六年，兩人婚後從未有過性行為或人工受孕，妻子卻連生二子，男子仍悉心照料，但婚後第六年，妻子產下次子後剛做完月子，就帶著兩個兒子返回越南，臨去前還拿走男子的印章、身分證辦信用卡，男子不信對方會棄他不顧，在台灣苦等妻子回頭，也曾親自前往越南尋覓，找了廿年終究還是一場空，他只能心碎地向彰化地院訴請離婚，法官判准。

次子滿月 妻即攜2子返越

判決書指出，男子一九九八年六月與越妻在台灣登記結婚，婚後妻子不願與丈夫同居一室，也不履行夫妻間同居義務，兩人沒有發生性行為，也未進行人工受孕，但妻子仍於六年內兩度懷孕，生下長子和次子。

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二○○四年某月，越妻產下次子後一個多月，便帶著二名孩子返回越南，從此再也未返回台灣，音訊全無，男子事後發現，妻子離開前，還持他的印章和證件去申辦信用卡，典當他名下的機車，令他傷心欲絕，但他仍對妻子抱有情感，期盼妻子有朝一日能回頭，他多年來不斷打探，二年前甚至搭機前往越南尋妻與孩子，可惜仍尋無下落。

夫多年打探無著 訴離獲准

男子的妹妹作證時也為兄長抱屈，說越南嫂嫂在台期間常常外出，一開始有跟哥哥一起睡，後來兩人就分房睡，最離譜的是，第二胎生完剛滿月，她就急著拖著行李，帶著兩個小孩離開，迄今廿年都不曾回來過。

法官審理後認為，越妻無心與原告共同經營婚姻生活，違背同居義務，也沒有不能同居的正當理由，構成民法「惡意遺棄」的離婚事由，判准男子的離婚訴求。可上訴。

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