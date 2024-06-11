自由日日Shoot》鞏固海防 海巡︰將派船監控淡水河口

中國籍男子阮年涉嫌從中國福州，駕快艇直闖台灣淡水渡船頭，被海巡人員逮捕。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/06/11 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕一艘中國籍快艇在端午連假闖入淡水河，如入無人之境，引發外界憂心國境安全，海巡署表示，當時淡水漁港外海有五十七艘船舶，且陸續往淡水漁港方向航行，由於進港後會百分百安檢，故以雷達持續監控，因此未派艇前往登檢，強調未來會積極檢討，並考慮旺季、海象良好時會以「近岸定點」方式派船在淡水河口監控，有效防堵漏洞。

據了解，包括淡水漁港在內的國內各港口，平日漁、民、商船頻繁進出，因此海巡主要是以運用雷達、守望、巡邏等三道監偵幕，對海面目標進行掌握，當有可疑目標，會依威脅程度，以巡防艇海上攔截登檢、進港加強安檢及岸際圍捕等作為處置。

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據透露，當天淡水漁港外海有五十七艘船舶，且陸續往漁港方向航行，根據雷達航跡指向，該船應是要駛往漁人碼頭，由於所有船舶進港皆需安檢，故先以雷達監控，等到發現該船「該進港卻未進港」，竟轉向駛入淡水河內，屬異常狀況，立刻通報岸巡人員前往找船。當時由海巡署所屬淡水河北岸的淡水第二漁港安檢所、及南岸的八里安檢所獲報出勤，到場辨識出有簡體字名稱「鴻津號」，確認為偷渡快艇，立刻帶回偵處。

海巡署曾統計，每年四月開始，西南氣流影響中國華南地區，因此台灣附近海域從五月到九月，海象平穩有利航行，也是偷渡高峰季，且偷渡船皆選擇白天海象良好時靠近台灣。

目前海巡署礙於人力，並無派船在淡水河口常駐，且岸巡人力因為淡水、八里一帶經常塞車，等發現後驅車趕到現場，通常已是四十分鐘後，此案發生後，海巡署為防杜再有類似事件，已研擬將抽調十五噸級海巡艇，常態於淡水河口以近岸定點方式執勤，遇有狀況可及時應處。

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