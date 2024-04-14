找友合成一張臉辦護照 通緝犯大剌剌出入境11次

范男因在國外被查獲犯罪，名單交由外交部查核後發現護照有異，交辦警方，循線追出一連串犯行。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

2024/04/14 05:30

兩人臉部本就相似

〔記者廖雪茹／新竹報導〕廿八歲范姓男通緝犯，為了出國辦護照，竟找林姓友人合作，利用兩人相似的臉部特徵合成為一張照片，以林男的身分證遺失為由申請補領後，再用林的名義申辦護照，接著竟然順利入出國十一次；事跡敗露後，新竹地院依使公務員登載不實罪、冒用身分申請護照罪，各判處有期徒刑四月及五月。

合成後補發身分證

判決書指出，范男明知林男的國民身分證並未遺失，竟為了使用林男名義的國民身分證，避免其通緝犯身分被發現，於二〇一八年六月某日，一同至新竹竹北市某攝影店拍攝兩人照片。

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范男隨後再持二照委託友人，合成為臉部特徵與兩人容貌相似的一張照片，再持合成照向戶政事務所申辦遺失補發林男身分證，補領成功。

再冒友名申請護照

范男為了使用林男名義的護照，藉以隱藏通緝犯身分而順利入出國，同月十九日前往外交部領事事務局申請補發護照，簽署林男姓名，黏貼合成照片及林男的身分證影本，冒充林男申辦護照，數日後順利取得林男護照。

判決書指出，范男持此雙胞護照，陸續於二〇一八年七月七日至隔年十月十五日間，十一度矇混過關，成功出入國境。新竹縣警局獲報查獲移送，范男坦承不諱。

法官認為，范男明知身分證及護照均屬個人重要身分表彰，亦涉及國家管理領證人資格，竟為躲避刑事責任，擅自以他人名義申領身分證、護照，損害公家機關管理正確性，依使公務員登載不實罪，判處有期徒刑四月，得易科罰金；又犯冒用身分而提出護照申請罪，判刑五月。

穿梭年餘才被揪出

范男不實申請補發的國民身分證，已由戶政機關註銷並收回，冒用身分所申辦的護照，也經外交部領事事務局撤銷核發並註銷。

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