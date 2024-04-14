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首頁　>　社會

讀碩士 鑑定竟中度智能不足

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2024/04/14 05:30

狎少男少女拚減刑 法官認定詐病 不准

〔記者張瑞楨／台中報導〕大學畢業且考取研究所碩士班的陳姓男子，八年前騙少女上床，他宣稱自己智能不足，法院採信輕判及緩刑免入獄，卻又在二○二一年猥褻少年，被彰化地院判刑八月；他上訴仍強調自己中度智障，又罹患妄想等病症，聲明輕判並宣告緩刑，但二審認為他大學畢業還考上研究所，鑑定時不會計算十二減六，卻能算帳且簽租房契約，過去從無妄想，涉案後卻說自己「被女鬼附身」，顯然是詐病而駁回上訴，不減刑也不宣告緩刑。

讀大學時騙國中女上床

輕障鑑定變中障 獲緩刑

判決書指出，陳男於八年前就讀大學時，開車載國中女學生性交三次，陳男家人指他輕度智能障礙，彰化地院囑託彰化基督教醫院鑑定，結果更嚴重，陳男是中度智能不足，法官採信他心智缺陷之說，輕判一年十月，緩刑四年。

考上碩士又猥褻少年 算不出12減6 卻詳述花費

陳男二○二一年又被控摸少年生殖器，彰化地院依「對未滿十四歲少年猥褻罪」判刑八月；他上訴主張，自己領有中度智能障礙的身心障礙證明，且罹患妄想等疾症，已與少年和解，聲明減刑並宣告緩刑。

不過，法官請草屯療養院重新鑑定，發現諸多矛盾，陳男無法回答自己年齡，動作與回答問題緩慢停頓，或宣稱「我不會」，無法計算十二減六，卻能計算自己曾花八千元招待朋友，與少年傳訊息的速度也即時，極少停頓，還懂得把不利自己的訊息收回。

另外，陳男在警察偵訊時，詳述自己用金融卡買遊戲點數送給少年，此能力對輕度智障已相當困難，更何況是中度智障？他還能考取汽車駕照，能安全開車，鑑定結果有高度可能是詐病。

高等法院台中分院還質疑，陳男之前到醫院求診，都沒有妄想等症狀，卻在此案偵查之後，卻宣稱「別人說我被女鬼附身」（幻聽），「我有特異體質」，顯示他故意詐病，或誇大既存疾病，以求規避法律責任。

避免再犯 二審不給緩刑

法官強調，陳男兩案犯罪手法相似，前案宣告緩刑，他卻又再犯，避免未來再有人受害，不能宣告緩刑，駁回上訴，可上訴三審。

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