情侶色誘越南同鄉 勒贖得手仍撕票

檢警以怪手在甘蔗園開挖兩天才找到遇害的越南籍移工武男的遺體。（雲林地檢署提供）

2024/04/13 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕越南籍移工黎男與女友阮氏，疑覬覦同鄉武姓男子家中錢財，將武男誘騙到雲林，強行押上車載到工寮囚禁，透過電話視訊跨海向在越南的武父勒贖，得手近二億越南盾（約台幣廿四萬多元），食髓知味想再勒贖，繼續囚禁並以衛生紙塞住嘴，導致武男死亡，埋屍褒忠鄉甘蔗園，檢警開挖兩天終找到遺體，雲林地檢署依擄人勒贖且故意殺人罪，有串證、逃亡之虞，聲請羈押黎男等五嫌。

挖兩天才找到遺體 ５嫌全聲押

雲檢接獲桃園中壢警分局報請偵辦二十四歲越南移工武男疑遭擄殺案，指揮警方及移民署追查，十日逮捕三十一歲黎男、三十五歲阮女，以及黃男、武男和我國籍的許男。

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檢方指出，黎、阮為男女朋友，阮女在網路結識來台工作的同鄉移工武男，知道其家中有錢，竟策劃擄人勒贖，三月初先由阮女「色誘」將武男從桃園誘騙到斗六，黎男等人將其強押上車載到四湖鄉工寮，透過視訊要求武父付贖，武父支付二億元越南盾後，黎等人卻不放人，意圖二度勒贖，囚禁期間以衛生紙塞住武的嘴巴，再以膠帶封住眼口鼻防他呼救，造成武男窒息死亡。

檢方表示，黎等人將武男埋屍褒忠一處甘蔗園，無法指出正確位置，檢方出動挖土機大規模開挖兩天才找到，經指紋比對確認是武男遺體。

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