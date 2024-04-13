《桃園》平鎮瓦斯行氣爆 2員工50％二度燒傷

平鎮區南平路二段一間瓦斯行內的瓦斯鋼瓶發生氣爆。（桃園市政府提供）

2024/04/13 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區南平路二段一間瓦斯行，昨天接近中午十二時，店內一支瓦斯鋼瓶發生氣爆，瞬間竄出火勢，導致六十六歲賴姓、五十一歲邱姓男員工，全身包括手腳等部位，都有五○％二度燒傷，緊急送醫救治後，無生命危險。

緊鄰瓦斯行後方的民宅住戶說，當時她在廚房煮飯，突然聽到轟然巨響，根本不清楚出了什麼事，後來聽到消防隊員趕來救人，才知道是瓦斯行發生氣爆，事後查看瓦斯行後門部分牆壁被震倒，擋住她家後門，自己險些被波及。

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消防局獲報派遣人車到場救援時，位於兩層樓建築的一樓瓦斯行內已沒有火煙，但店前道路滿是被震飛的玻璃碎片，警方拉起封鎖線並清除碎片，消防隊員持續朝店內射水降溫，現場檢視有一支鋼瓶炸開，懷疑是鋼瓶不明原因洩氣後，現場又有火源，才引發氣爆，事故原因待進一步調查鑑定。

氣爆雖僅造成一平方公尺面積燃燒，但瞬間火勢燒傷正在瓦斯行內工作的賴姓、邱姓男員工，還好他們意識都清醒，分別被送往國軍桃園總醫院、林口長庚紀念醫院搶救，無生命危險。

瓦斯行老闆說，案發時，他在隔壁屋內，聽到存放瓦斯的倉庫發生巨響，隨後就看到賴、邱負傷跑出，將配合消防單位調查氣爆原因。

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