祖輩是兄妹 4年婚判無效

法官判婚姻無效，圖為結婚證書示意圖。 （記者王俊忠攝）

2024/04/12 05:30

民法禁止近親結婚 夫提訴訟

〔記者王俊忠 ／台南報導〕郭姓男子與吳姓女子於二○一九年一月結婚，婚後四年，郭男發現他的祖母與妻子的祖父是「兄妹關係」，夫妻倆是旁系血親六親等的親屬關係，是民法第九八三條內禁止結婚的「近親」，郭男提告與妻子的婚姻無效，台南地院法官調閱兩人戶籍資料，確認郭、吳確有旁系血親六親等的關係，判兩人婚姻無效。

法官確認夫妻是旁系血親六親等關係

據了解，郭男委任律師處理此訴訟案，律師出面開庭代為主張，郭男與妻子吳女兩人都未出庭，起訴狀與開庭時未特別提到郭男為何會提出此婚姻無效的訴訟；吳女不但未出庭論辯，也沒有向法院提出任何說明書狀，相當低調。法官為此依家事事件法、準用民事訴訟法規定，准原告郭男一造辯論的判決。

請繼續往下閱讀...

妻子低調 未出庭論辯或書狀說明

台南地院家事庭法官調閱郭、吳兩人的戶籍資料與戶籍謄本，確認兩人婚姻關係仍維繫中，除了郭男提出的戶籍資料，法院並依職權查得被告吳女祖父的兄弟姊妹戶籍資料與郭、吳兩人直系尊親屬的親等關聯查詢資料。

法官查出，郭男的祖母與吳女的祖父確是「兄妹關係」，依此計算親等，郭與吳夫妻兩人的確具有旁系血親六親等的親屬關係，兩人的婚姻關係已違反民法第九八三條第一項第二款「旁系血親在六親等以內親屬不得結婚」的規定，依民法第九八八條第二款規定，判決郭、吳的婚姻無效；但還可上訴。

有關「親等」的計算，律師江信賢說明，在直系親屬部分，自己的上、下一輩為一親等，再往上或往下一輩則為二親等，以此類推，如以自己為例，父母是上一輩的一親等直系血親，而祖父母則是父母的上一輩，為二親等直系血親。

至於旁系血親，江信賢說，須先數到同源，再往下數，以同父母的兄弟姊妹為例，先數到父母再數下來，為二親等旁系血親；而姻親則是因為婚姻關係成立的親屬，親等算法是將配偶當作自己進行計算，其餘算法與血親親等算法相同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法