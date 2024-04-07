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砂石車衝落西濱高架段／駕駛甩車外 墜10公尺亡

砂石車衝出台六一線高架路段的位置，警方初判是避車彎前方的護欄處。（警方提供）

砂石車衝出台六一線高架路段的位置，警方初判是避車彎前方的護欄處。（警方提供）

2024/04/07 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台六十一線西濱快速公路北上高架桃園觀音路段，里程指標約卅八公里處，昨天上午十點左右驚傳載運石塊的砂石車衝出護欄，墜落到高差約十公尺、與桃科十路交會的平面道路口，車輛墜落過程，駕駛被拋出車外，當場失去生命跡象（OHCA），送醫搶救仍不治。

行車紀錄器故障

警方說，張男沒有酒駕，砂石車上雖有行車紀錄器，但故障而未錄下事故發生過程的影像，據後車駕駛描述，砂石車在高架路段並未與其他車輛碰撞，也沒要閃避任何車輛，卻不明原因偏離車道，衝撞避車彎的護欄，再墜落到平面道路，親友則指張男似有糖尿病的病史，懷疑他心肌梗塞發作衍生憾事，警方也不排除張男疲勞駕駛或一時閃神才會偏離車道，將進一步調查釐清事故原因。

沒酒駕、沒閃避 突撞護欄

警方表示，六十三歲張姓男子駕駛砂石車載運石塊，走台六十一線北上，行經觀音區高架路段時，莫名碰撞道路護欄，車頭先衝出，再拖著車斗往前，最終整輛砂石車重重摔落地面，車頭嚴重變形毀損，油料流得滿地，車斗翻覆，所載運石塊散落在道路上，現場一片凌亂。

路口正逢紅燈 幸未波及人車

當時台六十一線與桃科十路的平面路口是紅燈，砂石車發生事故時幸未波及其他人車。

砂石車衝出台六一線道高架路段，墜落在觀音區桃科十路、白玉北路口，現場一片混亂。（取自網路）

砂石車衝出台六一線道高架路段，墜落在觀音區桃科十路、白玉北路口，現場一片混亂。（取自網路）

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