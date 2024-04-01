車上點菸氣爆 駕駛2度燒燙傷50% 波及5民宅

新竹縣寶山鄉一輛停放路邊的小貨車，3月29日下午疑車內的瓦斯洩漏，引發氣爆。 （寶山鄉長邱振瑋提供）

2024/04/01 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉一輛停放路邊的小貨車在三月二十九日下午，疑因放置車內的瓦斯洩漏，三十歲劉姓男子不知情在駕駛座點火抽菸引起氣爆，造成全身二度燒燙傷約五十％，緊急送新竹台大醫院搶救，爆炸也導致一旁五戶民宅玻璃破損，險些引發火警。

疑車內瓦斯洩漏

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山消防分隊轉述新湖路三段的油田村集會所旁在上月二十九日下午獲報一起火警案，從事自來水公司外管線配管外包商公司工作的劉男，駕駛一部載運瓦斯桶的小貨車，疑因車內兩公斤的瓦斯洩漏，劉男在不知情的狀況下，於駕駛座內點菸，當場轟的一聲發生氣爆。

請繼續往下閱讀...

駕駛自行脫困送醫

寶山消防分隊表示，劉姓男子自行脫困後，不顧疼痛，立即使用滅火器滅火；劉男本身燒燙傷二度約五十％，集中在手腳，頭頂也多處燙傷。

猛烈的爆炸造成附近五戶民宅房屋玻璃震碎，差一點造成房屋火警，因氣爆事件發生震撼爆響聲，幸有居民衝出查看發現火燒車，三名民眾緊急應變，立即利用寶山鄉公所配置在集會所聚落的十二只滅火器滅火，甫未讓火勢漫延至民宅，消防隊到場只剩部份殘火，救護車緊急將傷者送醫救治。

劉姓男子全身燒燙傷二度約五十％，集中在手腳，頭頂也多處燙傷。（寶山鄉長邱振瑋提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法