575萬跑車押借70萬 不爽還不出被扣車 直接開走

向男在車行毆打劉姓業務員。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/30 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市向姓男子去年十月將妻子名下、新車價五七五萬元的BMW M3四門跑車，抵押給中和某車行商借七十萬元，簽下讓渡書後協議三個月後還錢，但向男未依約還款遭對方扣車，上月間從業務員口中問出車輛位置後，竟直接將車「開走」，債權人氣得對向男提出竊盜、詐欺、傷害及恐嚇等告訴，但向男已潛逃中國。

押給車行 協議3個月還錢

警方調查，向男將陳姓妻子名下的BMW M3跑車向車行借款七十萬元，因該車尚未繳清先前向貸款公司積欠的百萬元款項，只能簽署讓渡書，將車子抵押給借款人，雙方協議三個月後，向姓夫妻若未歸還款項，車輛就須讓渡給借款人。

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還不出錢 竟揍業務逼下跪

未料，期限過後向男非但未還款，還跑到車行毆打劉姓業務員，強迫對方下跪，讓其心生畏懼；今年農曆春節期間，更打電話恐嚇劉男，要他說出M3停放位置。上個月二十八日，向男跑到位於基隆市七堵區楊姓債權人住處附近，拿出備用鑰匙將M3開走。

債權人怒告偷竊 他潛逃中國

債權人發現後聯繫車行，追問之下，才知道業務員有將車子的位置告知向男，便於本月初分別到新北市中和分局以及台北市中山分局報案。

案件則於八日、十一日分別轉送基隆市警察局第三分局進行偵辦，警方也通知車行負責人、劉姓業務員及楊姓債權人釐清案情，並發通知書要向姓夫妻二人到案說明。

據悉，被害人們也前往向姓夫妻住所周邊尋找，卻未發現M3蹤影，直至昨日詢問向妻貸款的公司才知道，車子已歸還給銀行，擺明不想歸還積欠的款項；而被害人們也掌握向男動向，得知他因觸犯公共危險案件，被判處十一月徒刑，人已逃到中國，近日更安排妻子前往，屆時將索賠無門。

夫妻玩改裝車 另欠不少債

此外，夫妻二人也藉由本身開設改裝車行名義，向材料行買材料卻不願付款，不少被害人在網路上串聯，希望不要有其他人被騙。

向姓夫妻用BMW M3做抵押，借款70萬元後，卻將車輛開走。（民眾提供）

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