邊參與打詐會議 邊助詐團／金牌業務 害婦挨詐4千萬

石凱翔名下的保時捷被查扣。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/30 05:30

黑錢拿去買豪宅、名車

〔記者邱俊福／台北報導〕任職韓國知名「德博」廣告公司在台分公司的男子石凱翔，是該公司的「金牌業務員」，他與同公司的王姓主管，去年在政府修正公布施行「證券投資信託及顧問法」，賦予廣告公司負有審核責任後，曾參與刑事局召集各廣告商的宣導會議，石男等人一方面積極配合參加會議，表面上助警「打詐」不遺餘力，實則石男背後的黑暗面，竟是無上限地貪圖個人利益與廣告代理的收入，石男還把賺來的黑錢用於奢華享受，包括住豪宅，開名車，去年駕駛法拉利跑車和一輛保時捷跑車發生車禍，還因此登上媒體。

去年駕法拉利撞保時捷

警方是在去年偵破一宗假幣商協助詐團洗錢的案件，逮捕林姓、王姓嫌犯後，清查被害人時，循線鎖定石男涉嫌協助假投資詐騙集團投放詐騙廣告，刑事局幹員隨即組成專案小組追查。

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偵查期間發現，石男與其王姓主管於去年八月間，非常配合地到刑事局開會，當時是針對如何加強防制假投資廣告、以及廣告商須負的審核責任等進行討論，二人在會中展現與警方合作的誠意，熟料會議結束離去後，石男仍繼續與詐團合作，助詐團投放假投資廣告，對於刑事局多次通知該分公司下架涉詐騙的廣告，始終虛與委蛇。

在石男協助投放及優化假投資廣告下，不僅有近百人遭騙二．五八億元，還有一名住台北市的婦人深信在「理財專家」的引領下，投資虛擬貨幣一定能大賺，婦人將收藏的黃金熔掉，換成大筆大筆現金投入，最後總共投入高達四千萬元，成為受害最慘重的被害人。

石凱翔資產全部被查扣

警方調查，詐團支付每筆廣告費約十萬元至五十萬元，石男還能抽取手續費、佣金。石男因此手頭闊綽，擁有二間房子，自住的是在桃園藝文特區價值達四千多萬元的百坪豪宅，他還擁有法拉利、保時捷名車各一輛與二部重機代步；石男落網後，這些資產均遭查扣。

男子石凱翔等5人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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