教唆傷害長榮老臣 張國政連襟判連帶賠償60萬

台北地院。（資料照）

2024/03/30 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發八年前辭世後，家族爆發內鬥，與大房長子張國華同一陣營的長榮國際董事長柯麗卿，五年前出門參加長榮國際改選董事途中，遭歹徒噴辣椒水，檢警查出大房三子張國政的連襟兼特助謝國獻是幕後影武者，指使國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧找兩名歹徒執行任務；柯事後提民事求償，台北地院判謝等五人應連帶賠償六十萬元。

至於刑事部份，最高法院上週五已依違反個人資料保護法等罪，對謝國獻判刑三年十月定讞，確定入獄；許政鎧則於高等法院判刑一年六月、緩刑四年，沒收犯罪所得十萬元確定。

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張榮發基金會原訂二○一八年十二月十一日上午九時卅分在長榮國際改選董事，關鍵一席董事柯麗卿早上出門後，突遭兩名歹徒製造假車禍及對她噴辣椒水，柯眼睛受傷無法出席董事會，造成流會。兩名歹徒落網後供出是受與謝國獻交情匪淺的許政鎧指使，許交付柯女照片及個資，要兩人阻止她出席董事會，兩人事後收受五十萬元。

柯麗卿向謝國獻、許政鎧共五名被告連帶求償兩百萬元，北院指謝雖否認蒐集柯女的個資，然依許男在刑事庭的證稱可知，謝約許在里長辦公室碰面時，謝有提及「請幫我修理一個人」，並指定在長榮國際開會的當日下手，另牛皮紙袋內裝有柯女上班時的路線、車號、住址等，同時約定事成會給負責做事的人五十萬元。

北院考量謝國獻不法利用柯麗卿的個資，導致柯女身心受創，同時被逼迫無法出席董事會，且謝男企圖干預長榮國際的經營，命謝、許共五人應連帶賠償柯女六十萬元；可上訴。

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