臉書傳訊恐嚇羅智強 星國男落網可判7年

新加坡籍Loo姓男子，透過自己暱稱「Spencer Lui」的臉書帳號傳送炸彈恐嚇訊息。（取自臉書，記者邱俊福翻攝）

2024/03/27 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕國民黨立委羅智強國會辦公室本月初報案，指控有網友「Spencer Lui」臉書傳送炸彈恐嚇訊息，欲對他與立法院，以及立法院長韓國瑜及家人不利。刑事局據報後，調閱分析登入IP位址及比對照片，鎖定新加坡籍男子Loo Peng Seng（音譯為盧鵬盛）涉嫌重大，通報新加坡警方逮人到案，新加坡檢方昨依散布虛假訊息起訴，一旦判刑確定，最高可處七年有期徒刑，或併科星幣五萬元以下罰金。

刑事局表示，去年十月開始，有歹徒陸續鎖定政府機關首長、民意代表、交通設施、政府機關及著名景點為目標，冒用政府機關官員、政治人物或是名人的名義寄發放置炸彈、殺人預告等恐嚇信，除這起案件外，其餘確認犯嫌實際所在位置於中國陝西省西安市，皆透過網路連線境外跳板主機跨境犯案，雖已透過兩岸共打機制，洽請中方協助偵辦，但中方至今仍無回應。

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刑事局表示，五十三歲盧男，臉書常發表對各國的政治評論，並有一定的台灣政治傾向，幾年前來過台灣。上月廿九日，他透過自己暱稱「Spencer Lui」的臉書帳號，發訊息到立委羅智強的個人臉書，揚言要炸韓國瑜、韓國瑜的家人，以及羅智強和立法院。

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