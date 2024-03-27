酒國英雌連喝10小時 跪趴猝死

專家提醒，無論份量多寡，酒精都會對健康造成負面影響，若要喝酒，以衛福部適飲酒的標準，男性是廿公克，約一罐三五○毫升的啤酒，女性則是十公克。 （資料照，記者邱芷柔攝）

2024/03/27 05:30

解剖認定心因性猝死

〔記者王捷／台南報導〕在酒店工作、卅多歲的台南市蔡姓女子，疑似從廿二日凌晨喝到早上十點多，被同事扛回家睡覺，但同事下午醒來，發現蔡女跪趴在沙發上，身上已出現屍斑死亡，檢方經過相驗，昨天解剖認定是心因性猝死。奇美醫院成癮防治科主任張志誠說，酒精對人體危害很大，衛生福利部核准兩款戒癮藥物，能降低酒精的渴求感。

喝到不醒人事 被攙扶回家

據了解，蔡女平常因工作關係，需要常喝酒，也因此喝出許多顧客，廿二日凌晨三點多下班後，蔡女跟同事到KTV續攤，一行人喝到早上十點多離開時，蔡女已不醒人事，只能靠同事攙扶回家，由於蔡女一人獨自住在公寓，以前也曾有喝到送醫院的程度，因此留了一位男同事陪她。

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同事作陪 醒來驚覺她身亡

沒想到當日下午四點多，男同事醒來打算叫蔡女準備上班時，蔡女以跪趴姿勢在客廳沙發上，他把蔡女翻過身來時，發現她身上出現屍斑身亡，警方獲報後到場調查，蔡女衣物完整，身上沒有外傷，男同事表示，把蔡女扛上樓後，再也沒有碰觸蔡女，見蔡女睡著後，自己也睡著了。

警方檢查環境、門窗後，認為蔡女家中沒有入侵的跡象，家屬也沒有意見，但為了慎重起見，檢察官相驗後又請法醫解剖釐清死因，昨日解剖報告認為，蔡女是心因性猝死。

長期飲酒 很傷身

醫師張志誠說，長期飲酒帶來的酒精中毒，對身體危害更大，以衛福部適飲酒的標準，男性是廿公克，約一罐三五○毫升的啤酒，女性則是十公克，過去飲酒促進血液循環的說法，越來越不受到科學支持，但戒酒的戒斷症狀，嚴重可能有致死機率，還好目前衛福部的戒酒補助，有提供兩款口服藥物，讓有心戒酒的民眾降低對酒精的渴求。

☆飲酒過量 有害健康☆

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