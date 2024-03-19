五億高中生案／母當庭「默認」和公公亂倫產子

五億高中生夏男偽造文書案昨天再度開庭，賴生的母親（左）首度出庭作證，強調兒子喜歡女同學，不喜歡男生，不可能會同性結婚。（記者陳建志攝）

2024/03/19 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕五億高中生案夏男偽造文書遭起訴昨天再次開庭，並傳喚賴生的高中施姓導師、翁姓輔導老師、張姓戶政所櫃檯人員，賴生的母親也首度出庭作證，賴母、老師都表示賴生喜歡女生，從沒透露要同性結婚，並曾向女同學告白遭拒接受輔導，賴母當庭「默認」和公公亂倫生下兒子，並還原五月四日兒子被夏男「騙」出去的過程，強調兒子喜歡女生不相信兒子會同性結婚。

強調兒喜歡女生 不信會同婚

台中地院昨天首度傳賴母出庭作證，檢察官問賴母，賴生是她和誰生的？賴母一開始支支吾吾，後來表示是她和先生生的，檢察官接著問，不過判決說是和公公生的，她才說：「那就是這樣」，並說婆婆如何去驗DNA有這樣的結果她也不知道。還說賴生出生後，就知道這個判決，從小就和阿公一起睡，和阿公感情很好，阿公過世那段時間常以淚洗面，飯也吃不下，非常的傷心，回憶起這段過往賴母難過當庭落淚。

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賴母並強調兒子喜歡女生，曾拿過存在手機，自己喜歡女同學的照片給阿公和她看，法官當庭秀出賴生手機裡一名女同學的照片，賴母一眼認出說：「對！給我們看的女同學就是她」。

檢察官並問，夏男五月四日當天到家裡來找兒子的狀況，賴母表示，當天早上六點五十分左右，夏男就到住處叫門找兒子，表示「阿公留財產給他，他還小要跟他說明讓他了解」，兒子後來聽到聲音自己下樓，詢問後就跟他說：「等一下要和葬儀社的人一起去拿阿公的骨灰，今天不能出去」，結果夏男就說出去一下，八點就會把他載回來騙他出去，還叫他要帶身分證，強調兒子只和夏男見過兩次面，更沒有說過要同性結婚。

２名老師也證稱是異性戀

賴生就讀高中的施姓導師、翁姓輔導老師出庭作證時表示，賴生不喜歡男同學碰觸他的肢體，並說從高二就喜歡班上一位女同學，在高二下學期時跟這位女生告白，但是被拒絕。

賴母的律師許哲維昨天表示，在法院陸續傳喚證人後，賴生是異性戀一事，已無庸置疑。

夏男昨天出庭時，又穿著同一件藍色條紋POLO衫出庭，是巧合？還是有什麼特殊意義？讓外界感到好奇。（記者陳建志攝）

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