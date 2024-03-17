頭盔保命 3生登奇萊山受傷 救下山了

黑鷹直升機NA-713昨天執行吊掛勤務，將秀林國中3名奇萊北峰尋根的受傷學生送到花蓮就醫。（記者花孟璟攝）

2024/03/17 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年太魯閣族正名廿週年，花蓮秀林國中卅名師生組奇萊主北遷徙文化體驗隊，前天登上奇萊北峰，但下山時落石砸傷三名女學生造成骨折，其中一人打到頭部，幸好有戴頭盔未危及生命。花蓮縣消防局昨一早就請求空勤總隊協勤，飛到奇萊稜線山屋將三名傷者吊掛到花蓮送醫。

秀林國中校長施淑娟說，孩子們回想當時狀況，女生小隊三人走在一起，突然右邊山壁大小落石砸下，走第一個七年級女生遭落石砸到右肩膀，造成疼痛脫臼，第二個八年級生被落石擊中腰椎骨折，第三個七年級女生則被砸中右小腿骨折，頭部也被小碎石擊中，還好學生都有戴頭盔，頭部受到保護。

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施淑娟說，教練背負著兩名骨折學生，另一人可以行走，前天深夜回到稜線山屋待援，感謝空勤及消防、太管處等各單位幫忙，以及家長諒解。花蓮縣消防局長吳兆遠說，昨空勤總隊直升機一早吊掛成功，任務順利完成。

秀林鄉的太魯閣族四百年前從南投的原鄉翻過奇萊山、沿著立霧溪來到花蓮，今年是太魯閣族獲得行政院公告第十二族原住民族滿廿週年，配合秀林鄉公所舉辦系列紀念活動，校方除安排到南投文化交流、也安排十七名學生進行奇萊北峰尋根行程，登山隊其餘十三生昨天平安返校。

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