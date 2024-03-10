71歲婦趕流行投資虛幣 半年3168萬老本被詐乾

假投資真詐財。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/10 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市七十一歲彭姓婦人，去年九月間在臉書見到假冒名人造假的「陳文茜投資」廣告，誤信而陷入假投資虛擬貨幣詐騙，半年內陸續狠砸三一六八萬元，直到身無餘錢又領不出投資所得，才知受騙，全案現由台北市警方偵辦中。

再也拿不出錢 才知受騙

警方表示，喜歡新奇事物的彭姓婦人，平日習慣瀏覽臉書等社群媒體，以了解時下年輕人的潮流和資訊。去年九月，彭婦在臉書上發現名為「陳文茜投資」的一頁式廣告，她認為陳文茜既是名人，應該可以信任，點擊進入頁面查看，先後認識自稱「簡若曦」、「阮成禮」、「毛元凱」等人，指導她加入「投資討論社群」，自此陷入詐騙集團的陷阱。

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警方表示，詐團成員以「投資專家」和「老師」身分，透過話術引誘她投資「本輕利大」的虛擬貨幣市場，誇稱可以獲利十幾倍利潤，讓彭婦極為心動，從去年九月起至今年三月初，她以面交或臨櫃匯款方式，陸續交出三千一百六十八萬餘元做為投資款。

直到日前彭婦一直無法和自稱「百富商行」的對方連絡，才知受騙，由家人和律師陪同到台北市警局報案，全案現由北市刑大偵辦中。警方呼籲，宣稱「穩賺不賠」的網路投資一定是詐騙，若有疑慮請就近洽詢警方查證。

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