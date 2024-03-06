辦過頂新案》名檢被控性騷 送評鑑 火速退休

施教文小檔案

2024/03/06 05:30

彰檢調查 認定性騷擾成立

〔記者吳政峰／台北報導〕辦過頂新集團逃漏稅、混油等重大案件的彰化地檢署檢察官施教文，也曾當選最高票民選檢審委員及質疑主任評選制，被認為是檢方嫉惡如仇的代表，沒想到去年卻分別被三名女同事提起性騷擾申訴，震驚檢察界。彰檢性騷擾申訴調查小組認定「性騷擾成立」，由職務評定委員會依法官法移付評鑑；施教文否認有犯意，已提起復審，另申請退休，日前經銓敘部審定獲准。

施教文自認清白 提復審

施教文偵辦過頂新逃漏稅、混油，中國口罩假冒台製及多起環保廢棄物案等，其中偵破金額高達三八二億元的饒玉麟集團假發票案，國稅局補稅加罰鍰共二二九億元，為我國史上規模最大的虛開發票案。

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辦過382億 最大虛開發票案

此外，施教文二○二一年出任檢察官人事審議委員會委員長，開會時質疑一審主任評選制度有問題，當場退席，不願背書「違反公平正義的分贓式選拔人才選制」，讓檢審首度流會，並自稱是「一隻誤入叢林的小白兔」。

曾質疑主任評選制 當場退席

不料，去年八、九月間，不向制度低頭的施教文，卻接連被三名女性的檢察官、檢事官、書記官申訴性騷擾，指控他藉著辦公、案件合作等機會觸碰手、腰等部位，令她們感到不舒服。消息一出震驚檢察界，彰檢立刻組成小組，邀請外部委員一同調查。

施教文否認相關指控，強調絕無性騷擾的主觀意圖，去年十一月間，以年滿六十歲為由，申請同年十二月卅一日退休。彰檢送請銓敘部審定，但銓敘部有疑慮，以施正接受性騷擾調查為由，退回要求重行審認，惟彰檢翻遍相關法條，查無可暫緩退休的相關規定，只好再送銓敘部，二月審定通過。

申訴小組翻閱資料與聽完施教文陳述後，認定「性騷擾成立」，送職評會討論，經委員投票認情節重大，二月決議移付評鑑，現由檢察官評鑑委員會審議。施自認清白，不服性騷擾成立的處分，已向保訓會提出申復。

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