逼賣房 把媽媽打進安養院 不孝女判8年10月

高雄宋姓女子提議母親「賣房養老」被拒，竟把母親打到腦中風。示意圖非當事人。（資料照）

2024/03/02 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市宋姓女子與母親長期關係不佳，她要求獨居的母親把房子賣掉去住安養院，母親認為還有自理能力而拒絕，宋女竟失控拿電風扇把母親打到重傷，送醫後母親因頭部受創嚴重腦出血中風，害母親全日臥床，得去安養院接受專人護理，高雄地院依重傷直系血親尊親屬罪，判宋女徒刑八年十月。可上訴。

拿電風扇狠砸頭部 再用電線勒頸

判決指出，宋女不滿母親長期使喚她做事，自己不想再照顧獨居母親的生活，二○二二年八月卅日中午十一時，宋女買便當回家給母親吃時，要求母親把房產賣掉、去住安養院，母親不肯，宋女竟情緒失控，先拿電風扇狠砸母親的頭部及眼窩處，再用電風扇的電線勒住母親頸部，直到母親頭部腫起、流鼻血才放手。

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宋母被打後，報警求援「我被家暴了，請你趕快派救護車」，警消三分鐘趕達將母親送醫，結果原本意識還清楚的母親，在急診室病況急轉直下，檢查出創傷性腦傷併腦幹內腦出血、左側大腦額葉血管梗塞性中風，導致右側身體癱瘓、認知功能受損。

宋母中風後全日臥床，無法行走，大小便無法自理，尿管及鼻胃管滯留，管灌餵食，需專人協助翻身，呈重度失智狀態且無恢復可能，兒子安排她至安養院接受專人照顧，警方將宋女送辦。

辯稱長期照顧壓力爆發 才會釀衝突

高雄地院審理時，宋女辯稱母親會用情緒勒索方式要求她照顧生活起居，自己長期下來身心俱疲，擔憂無力負擔母親年邁後的醫療費用，才建議母親賣房支應長照費用，但被母親拒絕，她日積月累的壓力爆發，才會釀成這場衝突。

案發前母有自理能力 家人拒和解

但法官發現，宋母雖然獨居，但有男朋友，事發當天男友還到醫院罵宋女，可見宋母有獨居生活的自理能力，也有社交能力及社交生活，並非臥病須終日專人照顧，宋女卻把母親打到重傷，雖然她有意願和解，但家人不同意，因此依重傷直系血親尊親屬罪判宋女徒刑八年十月。

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