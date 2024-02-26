擦撞後視鏡挨罰3千 法官判免罰

2024/02/26 05:30

採信林女不知道撞到車

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓女子開車擦撞停在路邊的汽車後照鏡後，沒有停車處理，事後接獲警方通知認定肇事逃逸，依違反道路交通管理處罰條例開罰三○○○元，林女不服提起行政訴訟，主張雖然行車紀錄器有拍到碰撞時「碰」一聲，但她以為是後座小孩在玩發出的聲音，法官勘驗影片後，發現林女當時表示「什麼聲音啊」，採信林女不知道撞到車的說詞，撤銷罰單。

判決指出，林女去年一月十九日開車行經北屯區時，擦撞一輛停在路邊汽車的後照鏡，林女沒有停車處理，警方獲報查出林女車籍，依未依規定處置逃逸，裁處罰鍰新台幣三○○○元、吊扣駕照一個月、並參加道路交通安全講習。

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林女對於裁處不服，提起行政訴訟，聲稱不知道有擦撞到其他車子的後照鏡，直到返家後才發現車子的後照鏡有損傷，但隨即接獲警方的聯絡電話，強調無肇事逃逸的故意，並說雖然當時有聽到聲音，但因車窗緊閉，後座幼兒也時常吵鬧、拍打，以為是小孩發出的聲音，才沒有下車察看，並說自己有投保第三人責任險，可申請理賠，根本沒有肇逃的動機。

林女並提供車上行車紀錄器影像，台中高等行政法院法官當庭勘驗行車紀錄器，發現林女車子行經肇事路段擦撞到該輛停在路邊的汽車後照鏡時，確實有發出「碰」的一聲，不過車子並沒有發生顫動、停頓或其他因碰撞產生阻礙行進的狀況，林女並自言自語：「什麼聲音啊？」不過並無停車動作，車子仍持續穩定前進。

法官認為，勘驗影片後發現，當場聽聞的擦撞聲沒有很大，和車內的人手持物品敲打音質差異不大，林女主張以為是後座小孩發出的聲響，因而未下車察看並非無可能，加上也無其他證據證明林女有故意肇事逃逸，因此判決罰單撤銷。

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