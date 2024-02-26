開車衝入港 自行逃上岸 留潛搜員 泡低溫海水搜3天

王姓男子小年夜時疑因心情不佳，開車衝進外木山漁港，基隆消防局調動潛搜人員海中搜救3天，王男卻早已上岸。拖吊車將落海車輛吊起。 （記者吳昇儒翻攝）

2024/02/26 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名王姓男子本月八日小年夜時疑因心情不佳，竟開車衝進外木山漁港，消防局派員潛水救援，卻未發現王男蹤影。搜救人員在海面下持續搜救三天後，才改為海面上搜索，十二日搜救人員卻接獲警察局通知，指王男落海後隨即逃生上岸，且輾轉回到其父親家中才打電給警方告知平安無恙，消防局可說是白忙一場，搜救人員聞訊感到非常無奈，也質疑王男耗費大批的救災能量很不應該。

基隆市消防局於八日晚間八時十分，接獲民眾報案指出，有一輛銀色自小客車衝進港內，車子入海後迅速沉沒。消防局立即派員前往救援，並調動春節值班的所有潛搜人員下海搜救。

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調動春節值班所有潛搜人員 下海搜救

海面下只見車窗已打開，駕駛座上的安全帶也未使用，車內空無一人；直至晚間十一時許，仍未見落海者蹤影，才決定收隊，待隔日一早視線較好時，再前往搜救。

消防局第二天出動吊車將落海的車輛吊起，仍未發現王男蹤影，擔心他被沖出港外，便繼續頂著海中不到十度的低溫，在水面下搜救，連續找了三天未果。讓搜救人員感到非常灰心，憂心王男恐已凶多吉少。

王男隔數日回到父親家中 才撤銷協尋

直到十二日凌晨一時許，事情迎來大反轉，原來，三十歲王男駕車落海後，當下就已自行逃出車外，游到對岸後，再通知友人接他回到住所，隔了數日輾轉回到父親家中才通知警方撤銷協尋。

警方詢問時，王男稱因路況不熟且天色昏暗，不小心意外落海，起來之後沒有想太多，當下也沒有通知警、消及家屬。據了解，王男是因心情不佳，可能因此影響駕駛情緒，才會落海，是否有其他隱情，則不得而知。

王男上岸後，沒有立即通知搜救人員的行為，讓消防隊員們感到非常無奈，私下表示，同仁們在過年期間冒著低溫在海面下搜救，但落海者上岸後卻也不願通知，不論他本人有任何想法考量，這樣浪費大批的救災能量真的很不應該；而目前並無相關法規可對王男開罰。

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