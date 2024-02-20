校園獵豔 國中女10年後提告 狼師重判8年

曾在宜蘭縣某國中任教的劉姓男老師數度與校內女學生發生性行為，事隔10年後，女學生對他提告。圖為示意圖。（資料照）

2024/02/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕曾在宜蘭縣某國中任教的劉姓男老師，二○一二年起數度與校內女學生小美（化名）發生性行為，事隔十年後，小美使出一記回馬槍對他提告，宜蘭地方法院審結，法官審酌事證認定犯行，斥責劉男未維護師道謹守師生分際，重判有期徒刑八年。

法官斥責未維護師道謹守分際

判決指出，劉男過去任職小美就讀學校，認識後成了男女朋友，當時小美仍是國二學生，而劉男當年廿八歲，經常利用假日載女方出遊，在車內、宜蘭市租屋處至少有十次性行為並互傳裸照，小美二○二二年才向警方報案，全案移送檢方偵查起訴。

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小美在庭訊時指稱，劉男是隔壁班的導師，有教她們班上數學，兩人在社團活動結識，第一次出遊時被老師親密舉動嚇到，互動關係從她國二上學期開始，持續到國三下學期，到了畢業前夕，老師對她逐漸冷淡。

劉男坦承與小美交往，但否認性交犯行，他覺得此事為「人跟人之間的來往」，事情已經過很久了；反指小美在二○二二年間跟他的妻子要二百五十萬元，他沒有給並請律師處理，女方便提告。

合議庭法官認為，小美在偵查及地院審理過程中指陳歷歷，若非親身經歷無法編織相關情節。審酌劉男、小美臉書及通訊軟體對話截圖、雙方交往期間互傳裸照等事證，足認雙方是親密男女朋友，劉男犯行均堪認定，應依法論科。

合議庭審酌被告在國中任職教師，利用女學生性智識不成熟及對教師尊重而不敢違逆心理狀態，一再與小美發生性行為，戕害當事人人格健全發展，對女方一生影響深遠。

狼師轉大台北公立高中任教

劉在偵查時否認犯行，犯後態度惡劣，法官認定小美在未滿十四歲、十四歲以上未滿十六歲期間，劉男與她共有十次性行為，應執行有期徒刑八年，可上訴。

據了解，今年四十歲的劉男擁有碩士學歷，妻子也擔任教職，事發後他離開原學校，轉往大台北地區某公立高中任教。

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