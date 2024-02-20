國中畢業當密醫 彰化「許醫師」看診30年賺252萬

許姓密醫診所外觀並無懸掛診所招牌，但入口處置有一般診所用的看診椅。（民眾提供）

2024/02/20 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣許姓男子只有國中畢業，卻以「許醫師」名義在鹿港鎮開密醫診所卅年，不僅造成求診病患從小病看成大病、大病變絕症，還延誤就醫時機，因此遭人檢舉。彰化地檢署偵辦時，發現其診所內囤積大量藥品、針頭，初估不法所得逾二五二萬元，依違反醫師法等罪起訴許男，並請求法官不宜對許男宣告緩刑。

造成病患小病看成大病 延誤就醫時機

起訴書指出，許姓男子（六十九歲）曾在診所擔任醫療助理六年，後來自行開立密醫診所，而許男什麼病都能看，甚至還能開立壯陽藥，其開藥收費一天八十元、兩天一五○元、三天二○○元，打針另加收一○○元至一五○元，由於收費相較一般診所便宜，且看診方便，更能書寫英文病歷，讓不少病患信以為真。在透過口耳相傳下，許男斷斷續續行醫卅年，但他的學歷只有國中畢業，卻對外佯稱具有合法醫師資格，藉此牟利。

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檢依違醫師法起訴 請求不宜宣告緩刑

去年檢方獲報，到許男的密醫診所搜索，當場扣得大量藥品、針頭等醫療器材、帳冊等證物，依據許男執業時間計算，前十年的每月平均收入約一千元，後廿年的每月收入為一萬元，其密醫營業行為斷斷續續共卅年，總收入約為二五二萬元。

檢方表示，許男不但非法執行醫療業務，前後又長達卅年，任意破壞醫療制度，不僅會使就診病患從小病看成大病，大病變絕症，更會延誤病患就醫時機，此一行為不僅違法，更傷害他人健康，因此將其依違反醫師法等罪起訴，並請求法官不宜對其宣告緩刑。

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