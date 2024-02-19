牌競協會藏大賭窟 8美女荷官最小18歲

警方將賭場負責人、女荷官與賭客們共五十二人帶回警局查辦。（警方提供）

2024/02/19 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區南華街一家「牌競協會」從去年十二月營業後，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際上是「掛羊頭賣狗肉」、利用德州撲克賭博抽頭營利。南市警二分局蒐證一個多月，十七日晚間破門查獲賭場負責人、八名年輕女子荷官與賭客總共五十一人、賭資二十二萬多元與賭具等物證，訊後依賭博罪嫌移送檢方偵辦。

51人被逮進警局

警方以迅雷不及掩耳速度攻入賭場查緝，當場查獲一名負責賭場的黃姓男子、張姓等八名女子荷官（十八歲至二十四歲不等）及郭姓等賭客四十二人（共計五十一人）正酣熱對賭中，現場查扣現金賭資二十二萬五千餘元（含一萬五千元抽頭金）、籌碼一批面額三二七萬元及撲克牌賭具、點鈔機、監視器等證物。

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警方在今年春節前接獲線報後，發現該賭場以撲克牌競賽活動為幌子，並利用社群網站公告各種賽事招攬不特定人士參與活動，卻暗中經營大型德州撲克職業賭場抽頭牟利。欲下場參賭者除要先繳納六百元會員費，且依照參賭桌面金額多寡抽取不等的行政費（即抽頭營利），如一千二百元的牌桌抽取二百元、三千四百元牌桌抽取四百元、六千六百元牌桌抽取六百元。

員警於十七日夜間到該賭場埋伏時，發現有大批賭客陸續進入，隨即出動一舉攻入。

警方查獲現場有五桌四十二名賭客正與女荷官酣熱對賭，全案調查後，警方將賭場黃姓負責人（男、二十六歲、雲林縣人）及張姓等八名女子荷官工作人員，依刑法營利賭博罪嫌送辦；另郭姓等四十二名賭客則依公然賭博罪送辦。

警方將賭場負責人、女荷官與賭客們共五十一人帶回警局查辦。（警方提供）

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