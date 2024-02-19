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貨車對撞遊覽車 百萬直播主不忘上線求救

台中市大甲區昨晚發生嚴重車禍，貨車對撞遊覽車，總計7人受傷送醫。 （民眾提供）

台中市大甲區昨晚發生嚴重車禍，貨車對撞遊覽車，總計7人受傷送醫。 （民眾提供）

2024/02/19 05:30

員工旅遊驚魂 女導遊被夾在車中

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區昨晚發生嚴重車禍！疑貨車司機酒駕逆向與遊覽車對撞，造成七人受傷送醫。據了解，這是台中市龍井區一名直播主「肥大叔」舉辦公司員工旅遊，當時車上共有廿四人，六人受傷送醫，其中，陳姓女導遊一度被夾在車內，左小腿骨折，其餘三大二小皆輕傷，五十六歲的吳姓貨車司機一度沒有呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，但仍未脫離險境，詳細車禍原因，警方調查中。

肥大叔指貨車司機酒駕逆向

昨天晚上八點左右，台中市消防局獲報，台中市大甲區北堤東路發生車禍，多人受傷，隨即派遣大批消防人員及救護車到場，現場遊覽車和貨車對撞，貨車側翻，遊覽車車頭嚴重毀損，現場十分狼藉，遊覽車上的女導遊還一度被夾在車中，消防隊員陸續救出傷者送醫。

據了解，遊覽車上人員共廿四人，是具有一百萬人追蹤的美食直播主「肥大叔」舉辦員工旅遊，到花蓮三天兩夜，疑返程途中行經大甲出車禍。「肥大叔」在車禍後不忘直播求救，並指是貨車司機酒駕逆向撞上遊覽車才釀禍；但警方表示，貨車司機是否酒駕，還有待進一步抽血化驗，詳細車禍原因還在調查釐清中。

貨車司機命危 遊覽車上６傷

遊覽車上共有六人受傷，包括羅姓遊覽車司機（男、四十二歲）、曾姓女子（卅五歲）、何姓女子（四十三歲）及張姓男童（八歲）、張姓女童（七歲）皆輕傷，陳姓女導遊（五十四歲）一度休克，左小腿骨折，經送往大甲李綜合院急救後，目前轉童綜合醫院治療；吳姓貨車司機（男，五十六歲）當場沒有呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，但尚未脫離險境。

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